نجيب العلي: اكتمال المباني الدائمة نهاية العام الجاري

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد نجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، أن إنشاء كل مباني «إكسبو 2020 دبي» الدائمة سينتهي بحلول نهاية العام الجاري، وأن سير العمل التحضيري في موقع إكسبو كان استثنائياً.

وكتب العلي مقالاً في مجلة «الأجواء المفتوحة»، التي تصدر عن «طيران الإمارات»، بمناسبة بدء العد العكسي لاستضافة الحدث المشهود. وأكد العلي أن «إكسبو 2020 دبي» لم يعد مرحلة مستقبلية بعيدة المنال، وإنما اليوم تحديداً، صار الحدث على مسافة عام واحد فقط منا.

وقال العلي: «366 يوماً «لأن 2020 سنة كبيسة». إن عقرب الساعة يتحرك، ونحن نواصل العمل الجاد، من أجل تقديم 173 يوماً من المتعة غير المسبوقة».

وأضاف: «192 دولة ستشارك في «إكسبو 2020 دبي»، أي أكثر من الـ 180 دولة، التي التزمنا باستضافتها عندما تقدمنا بعرضنا للفوز بتنظيم الحدث، وكشف عدد كبير من هذه الدول النقاب بالفعل عن أجنحتهم في المعرض».

معجزة هندسية

وأفاد العلي بأن إنشاء كل مباني «إكسبو 2020 دبي» الدائمة سينتهي بحلول نهاية العام الجاري، فيما انتهى بالفعل إنشاء مناطق الموضوعات الثلاث وكذلك «قبة الوصل»، والتي وصفها بأنها معجزة هندسية.

وقال نجيب العلي: «أتممنا حتى اليوم 130 مليون ساعة عمل، وحتى هذه اللحظة التي أكتب فيها، هناك نحو 32,000 عامل يواصلون تحويل الموقع، الذي تبلغ مساحته 4,38 كيلو مترات مربعة إلى ساحة قادرة على استيعاب نحو 25 مليون زائر».

وأضاف العلي بقوله: «سنكون عند حُسن ظن هؤلاء الزوار. ولمس الآلاف من الجهور العادي بالفعل لمحة شيقة من الموقع بفضل جولاتنا الضخمة، التي ننظمها بنجاح إلى الموقع عبر الحافلات، حيث يجري حجزها بالكامل في غضون بضع ساعات فقط من الإعلان عنها. وكان الانطباع لدى هؤلاء المحظوظين، الذين زاروا الموقع إيجابياً على نحو هائل».

تقدم الأعمال

وأوضح العلي أن التقدم المذهل في الأعمال الإنشائية بالموقع يعزز حماس الجمهور، خاصة وهم يرون الموقع يتطور بسرعة يوماً بعد يوم.

واختتم العلي بقوله: «لا نستطيع الانتظار حتى نكمل الطريق صوب «إكسبو 2020 دبي»، ونأمل أن تنضموا إلينا في المرحلة النهائية، مما بات بالفعل رحلة رائعة».