25 مشروعاً عقارياً حول إكسبو بـ 10 مليارات درهم

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

أثار إكسبو 2020، الحدث الدولي المرتقب في دبي، حماسة مجموعة من المطورين لتشييد 25 مشروعاً عقارياً متعددة الاستخدامات حول موقع استضافة الحدث، تتقدمها دبي الجنوب وإعمار وديار للتطوير وداماك وماج جروب.

وتتجاوز القيمة الاستثمارية لتلك المشروعات مبلغ 10 مليارات درهم، وتشهد مواقع تلك المشروعات سباقاً مع الزمن إذ جرى إنجاز بعض تلك المشروعات فيما يجري العمل على إنجاز البقية بحسب بيانات رسمية.

وتمكنت مدينة دبي الجنوب، المحاذية لمطار آل مكتوم الأكبر في العالم، وجارة «إكسبو 2020» لوحدها في استقطاب استثمارات تتجاوز سقف الـ 7 مليارات درهم. قامت المدينة بضخ 50% من تلك الاستثمارات.

ويمكن لزوار تلك المنطقة رؤية مواقع العمل وفرق العمل الضخمة من المهندسين والعمال والآليات ورافعات البناء التي تنفذ مشروعات سكنية وفندقية وتعليمية وصحية وغيرها داخل نطاق مساحة 145 كيلومتراً مربعاً تمثل القلب الجديد لدبي.

أغلب تلك المشروعات سكنية ويجري تسليمها ما بين 2019 الجاري و2022 ويبلغ عدد الوحدات التي سيجري تسليمها في «دبي الجنوب» 13 ألف وحدة سكنية «بحلول 2020 بينها 10 آلاف وحدة سكنية للتأجير والبيع، و3 آلاف وحدة لموظفين في «دبي الجنوب».

لكن ما يميز تلك المدينة الجديدة الأساليب غير المسبوقة والنوعية في عمليات تطوير المرافق الخدمية والمنافذ التجارية والثقافية وحتى الترفيهية سعياً لبلوغ صياغة فريدة في أسلوب المعيشة والتصميم المعماري وكلها تستهدف استباقياً، الوصول خلال عامين من اليوم إلى ما ستكون عليه مدن المستقبل.

ويثبت القطاع العقاري في دبي مقدرته يوماً بعد آخر على أهميته بوصفه أحد الركائز الأساسية في التنويع الاقتصادي وتعزيز مساهمة الابتكار والإبداع في العملية الإنتاجية، ومن ثم تطوير قدرات وكفاءة الاقتصاد الوطني بهدف خلق بيئة ملائمة للعيش والعمل والاستثمار، وصولاً للهدف الأسمى بأن تكون دبي أيقونة السعادة للمستثمرين وعائلاتهم من شتى مناطق العالم، وتمكنت المنطقة التي سيقام فيها الحدث الدولي من الاستحواذ على اهتمام كبير في أوساط المطورين العقاريين منذ الإعلان عنها لاسيما بسبب وفرة الفرص الاستثمارية في هذه المنطقة التي ستلعب دورًا مهمًا في دعم ريادة دبي للأنشطة العقارية الإقليمية كإحدى أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم.

مدينة ناشئة

تعد دبي الجنوب، مدينة ناشئة تمتد على مساحة ضخمة تبلغ 145 كيلومتراً مربعاً ومصممة بشكل متكامل لتحقيق سعادة الأفراد. هذا المشروع التطويري العصري الرئيسي في الإمارة، تجسيد لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال الرئيس التنفيذي لدبي للطيران ودبي الجنوب، خليفة الزفين، إن العمل في مدينة دبي الجنوب المتكاملة، سيستمر حتى 2030.

ويحاكي المشروع المحاور الأساسية الخاصة بـ«خطة دبي 2021» على صعيد أن تصبح مدينة ذكية ومستدامة وموطناً لأفراد مبدعين وممكَّنين ملؤهم الفخر والسعادة، ومكاناً للعيش والعمل والاستثمار، ومجتمعاً متماسكاً ومحوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي.

يصفها المراقبون على أنها الوجه الجديد لدبي ويتوقع لها أن تكون حاضنة لمليون نسمة، وهي مصممة كبيئة اقتصادية متكاملة لتدعم كافة أنواع الأعمال والصناعات ولتوفر 500 ألف فرصة عمل. وتضم المدينة أكبر مطار يتم تطويره حالياً في العالم، مطار آل مكتوم الدولي، وتستضيف فعاليات متميزة مثل معرض إكسبو 2020 ومعرض دبي للطيران.

ويمكن الوصول إلى دبي الجنوب، المشروع الذي أطلقته حكومة دبي في عام 2006، بسهولة من مركز مدينة دبي وأبوظبي.

تضم المدينة مناطق عدة أبرزها المنطقة السكنية على امتداد 87 مليون قدم مربعة، وهي محاذية في إطار المدينة لمطار آل مكتوم الدولي، أكبر مطار في العالم عند اكتمال بنائه، ولموقع إكسبو 2020 بالإضافة أنها تتصل بسهولة بالمعالم الرئيسة بدبي عبر شبكة الطرق والمترو. إذ تعد المدينة الأولى على مستوى العالم المبنية على أسس سعادة الفرد.

أطلقت المدينة منذ الإعلان عنها حتى اليوم 4 مناطق عقارية في المنطقة السكنية وهي، القرى والنبض وبارك لين وسكني. وتجمع تلك المناطق عناصر عمرانية متنوعة وتلبي متطلبات المستقبل على صعيد السكن والعمل والترفيه. وبلغ الطلب على المرحلتين الأولى والثانية 200% أعلى من المطروح للبيع بنظام التملك الحر.

القرى والنبض

تحتل القرى موقعاً استراتيجياً في جزء متميز من المنطقة السكنية لدبي الجنوب، القرى هو أول مشروع سكني تطلقه دبي الجنوب. يمثل القرى مجتمعاً حضرياً ذكياً وسط مساحات خضراء مفتوحة، تم تخطيطها لتوفير الهدوء والراحة للسكان، ولإعادة تعريف المشهد الحضري في دبي.

يوفر المشروع خدمات عقارية فريدة، كالمنازل والشقق السكنية الملحق بها ممشى في حديقتها، والموجهة للشباب والعائلات. تم تصميم مشروع القرى بشكل يضمن إدخال السعادة على حياة المقيمين فيها، من خلال توفير خدمات متكاملة.

ويوفر مشروع النبض نقلة نوعية وتحولاً جذرياً في الطريقة التي تتم بها هيكلة المجتمعات، فالاسم يعد نبضاً للسعادة التي تضخ في قلب المنطقة السكنية بـ«دبي الجنوب»، وأبرز ما يميزه أنه يرسم صورة جديدة لشارع «البوليفارد» الشهير، حيث يتكون الشارع من 6 حارات، بعرض 70 متراً، وساحة شاسعة تضم محال تجارية متنوعة، ومطاعم، وفنادق، ونادياً اجتماعياً. وصمم المشروع بشكل يشجع سكانه على التفاعل مع بيئة حضرية ديناميكية.

آلاف السكان

يوفر المشروع منازل التاون هومز المكونة من طابقين، ومنازل التاون هاوس التقليدية، والفلل، والشقق السكنية. وعدا عن احتضانه آلاف السكان، هذا غير مئات الوظائف الجديدة ضمن قطاعات الضيافة وتجارة التجزئة والترفيه.

وترتبط أجزاء «إعمار الجنوب» عبر جادات مزينة بالأشجار على جنباتها وممرات للمشاة ومسارات للدراجات الهوائية مع إمكانية الوصول إليه بسهولة عبر مختلف وسائط النقل العام، بما فيها المركبات ذاتية القيادة لدعم مفهوم التنقل المستدام.

ويتألف المشروع من 6 مناطق يتوسطها ملعب غولف مؤهل لاستضافة البطولات، وناد للغولف، وعدد من المنتزهات، ومتاجر التجزئة المخصصة، وفنادق من فئة الثلاث والأربع نجوم لتجربة ضيافة عصرية، إضافةً إلى عدد من المرافق المخصصة لنشاطات الهواء الطلق. ويتمحور المشروع برمته حول مفهوم المساحات المفتوحة التي تضمن الترابط عبر مختلف أجزاء المشروع.

وتشتمل المرافق الأخرى ضمن المخطط الرئيسي للمشروع على مؤسسات تعليمية من مستوى الحضانة وحتى المرحلة الثانية تديرها جهات رائدة في هذا المجال، إضافة إلى مركز استجمام وفلل الغولف.

ويجمع المشروع بين هدوء الضواحي وأنماط الحياة العصرية، حيث حرصت «إعمار» على تصميم المخطط الرئيسي للمشروع وفق مبادئ الترابط وسهولة الوصول والعيش والاستدامة والكثافة السكانية النموذجية. كما تم تصميم ملعب الغولف بمهارة عالية لإثراء الإطلالة الساحرة للفلل ومنها منازل فاخرة تتربع في قلب ملعب الغولف.

الدخل المتوسط

أطلقت ماج 5 للتطوير العقاري، المرحلة الثانية من مشروعها السكني الأول لذوي الدخل المتوسط في دولة الإمارات «ماج 5 بوليفارد»، ويقع بمنطقة القرى السكنية في دبي الجنوب على مقربة من موقع معرض «إكسبو 2020» و«دبي باركس». ويضم المشروع البالغة كلفة إنشائه 700 مليون درهم، 1172 وحدة سكنية معززة بمجموعة واسعة من المرافق، بما في ذلك محال التجزئة والمطاعم وأنشطة الترفيه والتسلية.

وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير: تحت قسم «ماج أوف فاليو» الذي تم تأسيسه لريادة بناء منازل القيمة المثالية، نفخر بتجاوز توقعات عملائنا من خلال تسليم «ماج 5 بوليفارد» في وقت سابق للموعد المحدد.

وتم تصميم المشروع لإتاحة الفرصة أمام أصحاب الدخل المتوسط للاستفادة بطريقة أفضل من أموالهم في السوق العقاري، والاستثمار في منازل القيمة المثالية في واحد من أفضل المشاريع في منطقة دبي الجنوب. ومن خلال الجمع بين هذا الموقع الاستراتيجي والمرافق الرائعة في مجمع حديث ومتكامل تماماً.

الأول في الإنجاز

أول مشروع جرى إنجازه في دبي الجنوب يعود لشركة داماك العقارية، وهو «داماك ميزون دو فيل تينورا». و«داماك ميزون دو فيل سيليستيا»، مشروع الضيافة الآخر في المنطقة ذاتها.

ويحتل مشروعا «داماك ميزون دو فيل تينورا» و«داماك ميزون دو فيل سيليستيا» موقعاً استراتيجياً في قلب دبي الجنوب، المنطقة الحضرية الناشئة في دبي، المتمركزة في صلب الخطط الاستراتيجية لتنمية الإمارة.

في سبتمبر 2016 أعلنت إعمار العقارية مشروعها الكبير الجديد «إعمار الجنوب» على مساحة إجمالية تبلغ 7 كيلومترات مربعة ضمن «دبي الجنوب» الذي يعتبر واحداً من أكثر الوجهات المرتقبة في المدينة مستقبلاً. ونجحت الشركة في جذب المستثمرين إلى 3 سلع عقارية أعلنت عنها خلال 2017 و2018 وهي فلل غولف لينكس واوربانا وسفرون.

يضم «إعمار الجنوب» 25 ألف وحدة سكنية بينها 10000 فلل وتاون هاوس و15000 شقة سكنية.

ويبلغ عدد الوحدات الإجمالي في المرحلة الأولى 2800 وحدة سكنية، منها 1700 وحدة قيد الإنجاز موزعة ما بين 1400 شقة 300 فيلا سيشكل «إعمار الجنوب» وجهةً سكنية توفر أرقى أساليب الحياة العصرية لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يُتوقع أن يعملوا ضمن مختلف مناطق «دبي الجنوب»، ومنطقة دبي الكبرى، وعلى مقربة من العاصمة أبوظبي.

ومع احتضان «دبي الجنوب» للعديد من المرافق المتعلقة بقطاع الطيران، فإنه من المتوقع تنامي الطلب على الوحدات السكنية في المنطقة.

مجمّع متكامل ذكي

قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار العقارية»: «إعمار الجنوب» هو مشروع مميز تم تصميمه بدقة متناهية ليكون وجهة حضرية ضمن المدينة تؤسس في الوقت ذاته لمنصة اقتصادية حيوية جديدة تتمحور حول قطاع الطيران والخدمات اللوجستية.

وأضاف يقدم «دبي الجنوب» العديد من الفرص الواعدة التي يثريها مشروع منطقة الغولف الجديدة من «إعمار». ونعمل من خلال «إعمار الجنوب» على إرساء ملامح مجمّع متكامل ذكي وفق أعلى درجات الاستدامة لتوفير قيمة اقتصادية طويلة الأمد. ونحرص في هذا الإطار على اختيار أفضل المصممين والمهندسين المعماريين والاستشاريين لتطوير هذه المدينة السكنية الجديدة».

وفيما يتعلق بالإطار الزمني لمشروع «إعمار الجنوب»، قال العبار: «إن المشروع يعد من المشاريع الضخمة التي تمتد على مساحة 7 كيلومترات وإنه سينفذ على مراحل يحددها العرض والطلب في السوق، موضحاً أن المرحلة الأولى من المشروع ستستغرق 4 سنوات، أما بقية المراحل فسيتم تنفيذها وفقاً لأوضاع السوق.

شركات

التحقت «ديار للتطوير» مبكراً في قاطرة تطوير دبي الجنوب بعدما وقعت مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع عقاري جديد متعدد الاستخدامات، وذلك في المنطقة السكنية في دبي الجنوب على مساحة 1.27 مليون قدم مربع. سيكون المشروع مناصفة بنسبة 50 % لكلا الطرفين ويشمل وحدات سكنية وتجارية متنوعة ومحلات بيع التجزئة ومرافق ضيافة، وسيتم تطوير المشروع على مراحل عدة وفقاً لخطة زمنية محددة.

وقال سعيد القطامي الرئيس التنفيذي للشركة «تمثل دبي الجنوب جزءاً مهماً من الامتداد الحيوي لإمارة دبي. وبدورنا، فإن توقيع هذه المذكرة يجسد مدى تماشي خططنا الاستراتيجية مع الأجندة الحكومية الهادفة إلى إيجاد مجتمع عمراني حيوي يعكس مدى التطور والإلهام الذي يتحلى به المجتمع المحلي إلى جانب النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده إمارة دبي».

النبض مول

تخطط دبي الجنوب لبناء مول فريد من نوعه تحت اسم «النبض مول» وستكون هناك نسبة 5% من المشروعات المطروحة للاستثمار مخصصة لعقارات الإيجار لضمان عائدات مستدامة لمشروع مدينة «دبي الجنوب». تمكنها من تنفيذ مخططاتها.

وتوقع خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب. في وقت سابق، أن تحتضن مدينة دبي الجنوب الحضرية المتكاملة، 500 ألف موظف هذا غير الإقامة لمليون نسمة، مشيراً إلى أنه من المتوقع تحقيق زيادة في النشاط الجوي لمطار آل مكتوم ووصوله للأرقام المخطط لها، التي تبلغ نحو 260 مليون مسافر سنوياً.

وقال لقد نجحنا في بيع 90% من الوحدات العقارية المطروحة في مشروع النبض بقيمة مبيعات إجمالية تبلغ نحو 1.1 مليار درهم، لافتاً إلى بيع 100% من وحدات «تاون هاوس» البالغ عددها 230 وحدة. وبيع 40% من الوحدات التي طرحناها ضمن مشروع «بارك لين» خلال ساعات.

5 حارات سكنية

يقع مشروع «بارك لين» الضخم في المنطقة السكنية، يضم 5 أقسام سكنية وخدمية وترفيهية هي «بارك لين رزيدنسس» و«بارك لين فيوز» و«بارك لين تاون هاوس» و«كلوب هاوس اند ريتيل سنتر»، فضلاً عن «دبي باركس ساوث».

وتقول مصادر «البيان الاقتصادي» إن مباني الشقق السكنية وهي«بارك لين رزيدنسس» و«بارك لين فيوز» تتكون من عشرات الشقق المتنوعة بين الاستوديو التي بدأت بأسعار 300 ألف درهم، وصولاً إلى شقق الدوبليكس التي تبدأ بأسعار 1.6 مليون درهم.

أما «بارك لين تاون هاوس» فيشتمل على نحو 134 تاون هاوس لكل منها حديقة وتتنوع مساحاتها ما بين غرفتي نوم بأسعار تبدأ من 1.1 مليون درهم مروراً بتاون هاوس من 3 غرف نوم بسعر 1.5 مليون درهم، وصولاً إلى 4 غرف بأسعار تبدأ من 1.8 مليون درهم.

وطبقاً لمصادر «البيان الاقتصادي» فإن دبي الجنوب وزعت الدفعات على جدول سداد مرن يقضي بسداد 30% موزعة على 6 دفعات متساوية بقيمة 5% من تاريخ الحجز على أن يسدد المشتري 70% دفعة واحدة عند التسليم.

دبي الجنوب تطرح تسهيلات للمستثمرين

طرحت دبي الجنوب جدول سداد مرناً أمام المستثمرين لتجسيد أهدافها في دعم ذوي الدخل المتوسط فعندما طرحت «النبض» وضعت جدول سداد يبدأ بدفعات تبدأ من 5 % عند الحجز، مع سداد 4 % رسوم التسجيل العقاري، ثم 5 % كل 3 أشهر على مدى عام ونصف بعد حجز الوحدة، فيما تعهدت «دبي الجنوب» للمستثمرين، وفقاً لعقود الشراء، بأن يكون موعد سداد الدفعة المتبقية، والبالغة 70 % من قيمة الوحدة، بعد السكن في العقار.

وستكون الوحدات التي تم تصميمها من قبل معماريين عالميين، جاهزة للسكن في شهر أبريل عام 2020، بالإضافة إلى عدد من المرافق الفاخرة، تشمل نوادي متخصصة، تتضمَّن صالة رياضية ومسبحاً وملعباً للأطفال وصالة يوغا، ضمن مجتمع مسوَّر وآمن، مع خدمات إدارة المرافق على مدار الساعة.

أما المنطقة الثانية، فهي «بالس بوليفارد ابارتمنت»، وتبدأ أسعارها بـ 500 ألف درهم للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و630 ألف درهم، أما الشقة المكونة من غرفتي نوم، فتبدأ أسعارها من 820 ألف درهم، ومليون و30 ألف درهم للشقة المكونة من 3 غرف نوم.

وطبقاً للمصادر ذاتها، فإن المنطقة الثالثة هي «بالس تاونهاوس»، وتضم 6 أنواع من المنازل، وتتراوح أسعارها ما بين 970 ألف درهم و1.4 مليون درهم، وسيكون لكل منزل موقفين للسيارات، بالإضافة إلى مميزات أخرى منافسة لهذا النوع من المنازل في السوق.