أمين عام المكتب الدولي للمعارض: الإمارات تجمع الأمم في رحلة استثنائية لصنع المستقبل

أكد فينسنت جونزاليس لوسرتاليس، أمين عام المكتب الدولي للمعارض أنه ومع بدء العد التنازلي على انطلاق إكسبو 2020 دبي اليوم، تتجه جميع الأنظار نحو الإمارات التي ستجتمع على أرضها أمم من مختلف أنحاء العالم في رحلة استثنائية، لتحقيق شعار تواصل العقول وصنع المستقبل.

وكان لوسرتاليس قد أكد لـ«البيان الاقتصادي» أن إكسبو 2020 يشكل فرصاً فريدة للاقتصادات الصاعدة على امتداد دول الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بحيث يتيح لها استعراض دورها في العالم، وذلك بفضل قرب دبي جغرافياً من إفريقيا وجنوب آسيا.

ولفت إلى أن شعار الحدث «تواصل العقول وصنع المستقبل» يعكس مكانة دبي بوصفها ملتقى لصنع الروابط والتبادلات، لافتاً إلى أن هذه الروح الحيوية ستسهم في إغناء الحدث وكل ما يضمه من أجنحة ومعروضات وبرامج ثقافية.

وقال لوسرتاليس إننا نقف حالياً على أعتاب مرحلة مهمة لتحضيرات تنظيم إكسبو 2020، حيث باشر العديد من المشاركين الدوليين بناء أجنحتهم وبدأوا إعداد المعروضات والمحتوى الذي سيقدمونه خلال الحدث. وفي كل نسخة من معرض إكسبو الدولي، تتطلب هذه العملية درجات كبيرة من التنسيق والتواصل بين المنظمين والمشاركين، وهذا ما يتم بالفعل في إكسبو 2020.

وأضاف: بدعم من فرق عمل مخصصة من قبل مكتب إكسبو دبي، يحقق المشاركون تقدماً جيداً في تطوير أجنحتهم. وستتواصل هذه الجهود وصولاً إلى موعد انطلاق الحدث. ويعمل المكتب الدولي للمعارض عن كثب مع الطرفين لضمان سير جميع التحضيرات بشكل سلسل وناجح قدر الإمكان.