استطلاع «البيان الاقتصادي»: شغف جماهيري لاستكشاف إكسبو 2020

المصدر: دبي - بشار باغ

أكدت النسبة الأكبر من المشاركين في استطلاع أجراه «البيان الاقتصادي» أنهم يتطلعون لزيارة إكسبو 2020 دبي أكثر من مرة، فمع تنوع فعالياته وأنشطته وموقعه مترامي الأطراف، لا تشبع زيارة واحدة شغف استكشاف جميع ما سيقدمه هذا الحدث العالمي للزوار، وتعكس نتائج الاستطلاع الشغف الكبير لدى الجمهور لسبر أغوار أول معرض إكسبو دولي يعقد في الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب آسيا.

وفي محاولة لرصد خطط الزوار الخاصة بزيارة إكسبو 2020 الذي يعقد لستة أشهر، طرح البيان الاقتصادي السؤال التالي: كم عدد الزيارات المتوقع أن تقوم بها إلى إكسبو دبي الذي تنطلق فعالياته في 20 أكتوبر 2020؟ وتم تحديد خيارين للإجابة، الأول هو: مرة واحدة، أما الخيار الثاني فهو: أكثر من مرة.

واختارت النسبة الأكبر من المشاركين في الاستطلاع الجواب الثاني، إذ تخطط الغالبية لزيارة الحدث لمرات متعددة على امتداد فعالياته.

وأكد 63 % من المشاركين في الاستطلاع على موقع البيان الإلكتروني أنهم يخططون لزيارة إكسبو دبي أكثر من مرة، وأبدى 37 % منهم فقط رغبتهم في زيارة الحدث لمرة واحدة. وأعرب 71 % من المشاركين في الاستطلاع على تويتر عن تطلعهم لاستكشاف إكسبو من خلال زيارات متعددة مقابل 29 % ممن يخططون لزيارة واحدة فقط.

وأظهرت نتائج الاستبيان على فيسبوك أن 67 % من المشاركين في الاستطلاع يخططون لزيارة إكسبو 2020 أكثر من مرة مقابل 33 % ممن سيزورونه مرة واحدة.

ويحفل إكسبو 2020 دبي بأجندة متنوعة وغنية بالأنشطة الفنية والثقافية والفعاليات الترفيهية لجميع الفئات والشرائح والجنسيات، وسيكون زواره من مختلف الأعمار والجنسيات على موعد مع تجارب مبهرة لا تنسى خلال فعاليات الحدث التي تستمر لستة أشهر.

وتتضمن الفعاليات أكثر من 15 ساعة ترفيه يومياً وأكثر من 60 عرضاً حياً على مدار الأيام السبعة لكل أسبوع بحسب الموقع الإلكتروني لإكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى مرافق الضيافة التي تضم أكثر من 200 مطعم ومقهى توفر أطايب الوجبات والمشروبات من كل أنحاء العالم، وتشمل منافذ لتقديم المأكولات الشعبية والمطاعم الراقية ووجبات للعائلة وممارسات تغذية مستدامة ورحلة مذاقات في متناول الجميع.