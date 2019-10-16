4.2 ملايين متابع لإكسبو 2020 على منصات التواصل الاجتماعي

المصدر: دبي - بشار باغ

نجح إكسبو 2020 دبي في استقطاب ملايين المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي قبل عام على انطلاق فعالياته ما يعكس الاهتمام الشعبي الواسع على المستوى العالمي الذي يحظى به الحدث الذي يعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وبلغ عدد متابعي حسابات إكسبو 2020 على 5 منصات تواصل أكثر من 4.2 ملايين متابع، وبذلك يحرص الملايين من مختلف أنحاء العالم على متابعة مستجدات الحدث عبر مختلف المنصات ما يؤكد اهتمامهم ورغبتهم في المشاركة بشكل أو بآخر وتطلعهم للتعرف على ما سيقدمه الحدث.

واستحوذ فيسبوك على النسبة الأكبر بـ2.3 مليون متابع، فيما حل تويتر ثانياً بـ1.1 مليون متابع، فيما بلغ عدد متابعي حساب إكسبو على انستغرام 504 آلاف متابع، إضافة إلى 263 ألف متابع لحساب الحدث على منصة «لينكد إن» وأكثر من 94 ألف مشترك بقناة إكسبو 2020 الرسمية على موقع يوتيوب.