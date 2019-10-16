«إكسبو 2020 دبي» يزين شاشات العرض في كبرى مدن فرنسا

المصدر: باريس - البيان

أطلقت الشركة الفرنسية للمعارض «كوفريكس» المشرفة على الجناح الفرنسي في «إكسبو 2020 دبي»، حملة ترويجية ضخمة شملت 600 شاشة عرض منتشرة في كبريات المدن الفرنسية، تزامناً مع بدء العد العكسي لانطلاق هذا الحدث الدولي الذي تستضيفه دولة الإمارات للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط.

عامٌ يفصلنا عن انطلاقة عن «إكسبو 2020 دبي» الذي يعقد من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021 تحت عنوان «تواصل العقول وصنع المستقبل»، وبهذه المناسبة أطلقت «كوفريكس»، الهيئة المسؤولة عن تنفيذ الجناح الفرنسي، حملة ترويجية في مترو باريس والمحطات الفرنسية، بالتعاون مع إدارة «ميدياترانسبور».

وتمتد الحملة من 15 إلى 21 الجاري، وتشمل 600 شاشة موزعة في مترو باريس والمحطات في باريس وليون وليل وتولوز ونيس وستراسبورغ، وهي تسعى إلى إبراز المشاركة الفرنسية خلال «إكسبو دبي» وإلى حشد جهود كل الفاعلين الفرنسيين.