«فرص عبر الزمن» بجناح سلطنة عمان في «إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

تم أمس الاحتفال بوضع حجر الأساس لمبنى جناح سلطنة عُمان في إكسبو 2020 دبي بحضور معالي ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، والدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة - عضو اللجنة الوزارية الرئيسية المشرفة على التحضير والإعداد لمشاركة السلطنة في إكسبو، ونجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي، كما شهد الاحتفال من الجانب العماني محسن البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة - مفوض عام سلطنة عمان في إكسبو 2020 دبي، والدكتور خالد الجرادي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الإمارات.

ويقع جناح سلطنة عمان بمنطقة التنقل، وهي إحدى المناطق الثلاث التي تمثل العناوين والموضوعات الفرعية لإكسبو دبي، وهي ( التنقل ــ الاستدامة ــ الفرص)، وسيكون العنوان والشعار الرئيسي للجناح العماني هو «فرص عبر الزمن»، علماً بأن تصميم الجناح العماني الذي تم اختياره واعتماده من قبل اللجنة الوزارية الرئيسية التي يرأسها هيثم بن طـارق آل سعيد، وزير التراث والثقافة، وعضوية عدد من الوزراء، هو من تصميم طالبتين عمانيتين، كما أن الحزمة الأولى لمشروع جناح السلطنة ستنفذه مؤسسة عمانية من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي شركة مصنع الابتكار التي تولت مسؤولية تطوير محتوى قصة الجناح وتطوير كل الوسائط التكنولوجية المرئية والمسموعة التي ستستخدم في عرض محتوى قصة الجناح، فضلاً عن إدارة المشروع بالكامل.

وأكد محسن البلوشي أن حكومة السلطنة ممثلة بالعديد من الجهات الحكومية المعنية وذات العلاقة اتجهت مؤخراً إلى المشاركة في العديد من المعارض والفعاليات الإقليمية والدولية المتخصصة والعامة، نظراً لما تمثله هذه المعارض والفعاليات من منصات مهمة لإطلاع العالم والمجتمع الدولي على ما حققته السلطنة من إنجازات إنسانية وحضارية وتنموية على الأصعدة كافة خلال العهد الزاهر لجلالة السلطان قابوس، والفرص الاستثمارية المختلفة التي توفرها السلطنة في العديد من المجالات الاقتصادية.

وأضاف أن هناك مجموعة من الأهداف العامة تشمل كذلك تعزيز شبكة العلاقات الإقليمية والدولية للسلطنة ومؤسساتها المعنية بالموضوعات والقضايا التي سيتناولها إكسبو 2020 وإبراز إنجازات وتطلعات السلطنة في تلك الموضوعات والقضايا، وكذلك التواصل والتفاعل مع المجتمع الدولي من خلال منصة الإكسبو حول القضايا والموضوعات ذات البعد الدولي والإقليمي.

شجرة اللبان

وتم استيحاء فكرة تصميم جناح السلطنة من شجرة اللبان وارتباطها التاريخي بالإنسان والإرث العماني، إذ إن المبنى الرئيسي للجناح يمثل ويجسد شجرة اللبان، ويرتكز على جذع مركزي تبدأ فيه تجربة الزائر، ومن هذا الجذع المركزي تتفرع المساحات على مستويات مختلفة التي ستحتوي على أقسام العرض الخمسة، أما الواجهات الخارجية للجناح وغلافه الذي يغطي الجزء العلوي من المبنى فتحاكي وتجسد في تصميمها أغصان شجرة اللبان، وفكرة التصميم الخارجي تتكامل مع أسلوب افتراضي معاصر مع المحتوى الداخلي الذي يتمحور حول اللبان، حيث الموضوع الرئيسي لقصة الجناح.

فرص

يقدم إكسبو 2020 دبي فرصة كبيرة للمؤسسات العمانية الحكومية والخاصة المعنية وأهمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال للتعريف بالموضوعات التي سيتناولها المعرض لاكتساب المعارف المهنية والعلمية والعملية والاقتصادية، وكذلك التفاعل مع نظرائها من المؤسسات المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات ذات العلاقة.