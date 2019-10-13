«نجوم المستقبل» يبرز مواهب طلاب الإمارات أمام العالم

المصدر: دبي - البيان

أعلن برنامج إكسبو للمدارس عن برنامج إكسبو 2020 لنجوم المستقبل، والذي يوفر فرصة استثنائية لمدارس وطلبة دولة الإمارات لأداء عروض في ساحة الوصل، قلب إكسبو 2020 النابض، ليكونوا جزءاً من الحدث الأروع في العالم.

يحتفي إكسبو بتنوع مدارس الدولة وطلابها، ويدعو جميع المدارس إلى المشاركة في هذا الحدث العالمي عبر عرض من إعداد كل مدرسة يتمحور حول موضوعات إكسبو 2020 وروحه.

يُقدم برنامج نجوم المستقبل فرصة فريدة لطلبة المدارس في دولة الإمارات ومدارسهم وعائلاتهم ليكون لهم دور فعال في إكسبو 2020 واستعراض مواهبهم أمام العالم.

ومن المقرر أن يقام حفلا الافتتاح والختام بمعرض إكسبو دبي في ساحة الوصل، إضافة إلى عروض موسيقية ومسرحية، وتجارب غامرة باستخدام الصوت، والضوء خلال الأشهر الستة لانعقاد الحدث الأروع في العالم.

ويوجّه إكسبو 2020 دبي، إيماناً راسخاً بأن الابتكار والتقدم هما نتيجة تضافر جهود البشر وتبادلهم الأفكار بأساليب خلاقة. وسوف يستقطب الحدث الأروع في العالم خلال أشهره الستة ابتداء من أكتوبر 2020، الملايين إلى دبي للاحتفال بالإبداع البشري تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل».

وأتاح الحدث فرصة المشاركة لطلبة المدارس من خلال موقع:

https://schools.expo2020dubai.com/ar/teachers/expo-2020-young-stars