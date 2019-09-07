أصحاب الهمم يدعمون إكسبو 2020 بطريقة استثنائية

المصدر: البيان الالكتروني

تلبيةً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بدعم استضافة إكسبو2020 ، بادرت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدعم الترويج عن الحدث الدولي من خلال مبادرتين إحداهما تقديم سيارة من نوع "جولف كارت" قام بتجميعها أصحاب الهمم من فئة الإعاقات الذهنية من منتسبي ورش الصيانة والتأهيل المهني بمركز زايد للتأهيل الزراعي والمهني وتحمل السيارة شعار الحدث الدولي الضخم "إكسبو 2020" في تصميم مميز اعتمده المكتب التنفيذي لإكسبو، أما المبادرة الأخرى فقامت المؤسسة فيها بإنتاج أفلام ترويجية تحمل رسالة إكسبو بلغة الإشارة بعدد من اللغات وهي "لغات الإشارة العربية، والصينية، والإنجليزية، والألمانية" للصم للترويج للحدث الدولي ودعوة كل أقطار العالم ولاسيما أصحاب الهمم فيها لزيارة الدولة والمشاركة في إكسبو 2020 دبي.

وجرى استقبال أصحاب الهمم الذين قاموا بتجميع السيارة "من ذوي الاعاقات الذهنية" من قبل معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي وفريق مكتب إكسبو 2020 وقيادات المؤسسة الذين قاموا بتسليم السيارة لمعاليها. واستعرض سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان أمين عام مؤسسة زايد العليا نبذة عن المؤسسة ومشاريعها الحديثة التي تصب في مجال تطوير ودعم مهارات أصحاب الهمم وتمكينهم في المجتمع ليكونوا أفرادا مشاركين في التنمية و لتكون دولة الإمارات نموذجا يحتذى به في هذا المجال. كما استعرض فريق المؤسسة خلال اللقاء فيلما مصورا حول مهارات أصحاب الهمم وخطوات عملهم التي تمت في تجميع وتركيب سيارة الجولف كارت التي تم تصميمها خصيصا بشعار إكسبو 2020 وتحمل رسالة الحدث الدولي، و الجدير بالذكر أن فريق المكتب التنفيذي لإكسبو شارك في تركيب السيارة في مراحلها الأخيرة بمشاركة أصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا.

ورفع سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أسمى آيات الشكر والتقدير باسم المؤسسة وكافة منتسبيها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رعاه الله و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رعاه الله على دعم سموهم الكبير لأصحاب الهمم في مختلف الميادين و إتاحة الفرصة للمؤسسة ومنتسبيها للمشاركة في هذا الحدث الدولي المرتقب.

وقال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان: إن المؤسسة منذ إنشائها في 2004 تحظى باهتمام و دعم و رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ـــ رئيس الدولة حفظ الله ـــــــ و متابعة و ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى بقدرات أصحاب الهمم في تحريك عجلة التنمية . و أكد سموه : إن استضافة دبي هذا الحدث الدولي على أرض الدولة في ظل ما تشهده من تطور حضاري كبير ينسجم مع روح شعب دولة الإمارات المضياف، كما تؤمن دولة الإمارات بأهمية معارض إكسبو الدولية في توافد الزوار واجتماع الدول بما تضمه من كفاءات وخبراء ومفكرين وعارضين ومنتجين من مختلف الدول لتبادل الخبرات ونقلها فيما بين الدول وإيجاد الحلول الإبداعية المبتكرة للتحديات الكبرى التي تواجه العالم.



وأشاد سموه بجهود واستعداد جميع القائمين على إكسبو 2020 من لجنة عليا وفرق تبذل جهوداً كبيرة وملموسة من أجل استضافة هذا الحدث الدولي بصورة تشرف الدولة استنادا على استراتيجية عمل وطنية موسعة تتسم بالتنوع والشمولية، موضحاً أن إكسبو 2020 في دبي سيكون منصة تواصل للعقول تساعد على تأسيس شراكات جديدة تضمن الازدهار والاستدامة في المستقبل.



وذكر سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن أهم العناصر والمقومات التي تمتلكها دولة الامارات لإنجاح هذا الحدث على أراضيها هو توافق الإرادتين الشعبية والحكومية لإنجاح الحدث الدولي فضلاً عن التناغم الإنساني والثقافي والحضاري الذي يميز مجتمع الإمارات الذي يحتوي أكثر من مائتي جنسية تمثل معظم دول العالم و يعيشون في ظل مجتمع عربي مسلم متسامح وفي ظل كرم الضيافة العربية والاحترام وحفظ حقوق الانسان الذي تتبناه دولة الإمارات العربية المتحدة.



وذكر سموه أن الدولة تمتلك البنية التحتية المتكاملة والمتميزة من مطارات وشبكات طرق وجسور وموانئ عالمية إلى جانب المواصلات والاتصالات التي تربطها مع جميع دول العالم دون معوقات أو تعقيدات هذا الى جانب شعب الإمارات المضياف الأمر الذي يمثل أهم المقومات لنجاح مميز بإذن الله لاستضافة إكسبو2020.



وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي: "نتوجه بالشكرالعميق لمؤسسة زايد العليا التي أتاحت الفرصة أمام أصحاب الهمم لإظهار قدراتهم الخاصة في سبيل الترويج لإكسبو دبي 2020. إن هذه الأعمال المميزة التي قدمها أصحاب الهمم دليل واضح على إمكانياتهم وعلى التزام دولة الإمارات نحو تحقيق السعادة والدمج الاجتماعي بين كافة فئات المجتمع والتي تُظهر بوضوح منهجية دولتنا تجاه تحقيق التقدم البشري وتعزيز الكرامة الإنسانية وهي سياسة تتجلى في إكسبو دبي 2020 لجعل أصحاب الهمم حاضرين بقوة في كافة المجالات الممكنة.