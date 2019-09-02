تنسيق بين «دانز» و«إكسبو» لتسهيل تدفق الزوار والوفود

المصدر: دبي- البيان

أكد محمد عبد الله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز) أن قطاع الطيران الذي يشكل نحو 30% من إجمالي الناتج المحلي لدبي سيلعب دوراً مهماً في نجاح إكسبو 2020 من خلال توفيره تسهيلات وخدمات لوجستية لا تضاهى للعارضين وملايين الزوار، مشيراً إلى التنسيق على أعلى المستويات بين كل من هيئة دبي ودانز مع إدارة إكسبو 2020 لتحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة من وراء تنظيم المعرض، والاستعدادات تتسارع على مستوى مطار دبي الدولي وشركائنا الاستراتيجيين لإطلاق خدمات ذكية جديدة لتسهيل تدفق الزوار والوفود الرسمية عبر المطار وترك انطباعات طيبة لديهم منذ لحظة دخولهم البلاد.

جاء ذلك بمناسبة الندوة التوعوية، التي نظمتها (دانز) لموظفيها، بالتعاون مع فريق استقطاب المتطوعين لدى إكسبو لاستقطاب متطوعين لدعم هذا الحدث بحضور إبراهيم أهلي، نائب الرئيس التنفيذي لدى دانز، ومشاركة عدد كبير من الراغبين في التعرف على هذه الفرص ومتطلبات التطوع.

برنامج

وقال أهلي: «أكد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن معرض إكسبو 2020 دبي يعد إرثاً مستداماً لأجيال دولة الإمارات العربية المتحدة القادمة، حيث يشكل مصدر إلهام ويضع أسساً راسخة لمستقبل حافل بالفرص لهم.

وبناء على توجيهات سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لهيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية ورئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، الذي أكد أن إكسبو 2020 يعد فرصة للدولة لاستعراض تاريخ نهضتها وثقافتها وقيمها ورؤيتها للمستقبل، بادرنا نحن فريق دانز بدعم الحدث الأكبر عالمياً من خلال التسجيل في برنامج المتطوعين في إكسبو 2020، والذي يشكل فرصة ذهبية تسمح لنا بتمثيل دولة الإمارات وسط زائري الحدث الآتين من أكثر من 190 دولة، الأمر الذي يعد شرفاً ووسام فخر لكل منا في تمثيل ثقافة معروفة سماتها عالمياً بالرقي، والابتكار، والكرم، والتقدم، والقيادة الملهمة.

وتتمثل مشاركتنا في برنامج التطوع واجباً في رد جزء من الجميل لحكومتنا الرشيدة وشعب الإمارات الأصيل الذي أصبح قدوة للشعوب الأخرى في بناء الدول المتحضرة».

جهود صادقة

وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي: «بطبيعة الحال، لا غنى لنا عن دعم مؤسساتنا الوطنية، التي تبذل جهوداً صادقة في خدمة إكسبو الذي يسعى الوطن لجعله واحداً من المحطات المتميزة في تاريخه.

واليوم ننوه بجهود مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز) لإكسبو 2020 دبي، ومشاركتها في برنامج المتطوعين للترحيب بملايين الزوار على أرض دولة الإمارات، حيث لمسنا خلال الندوة الحماس الكبير للمشاركة في أول إكسبو تستضيفه المنطقة، ويشرفنا مشاركة جميع الهيئات الحكومية في اطلاع العالم على ما يحمله إكسبو 2020 دبي وإرثه المرتقب من فرص ذهبية من المعرفة والعلوم والتعاون لتحقيق شعاره تواصل العقول وصنع المستقبل، ونتطلع قدما للترحيب في 20 أكتوبر 2020 بالزوار والمشاركين، وسنعمل سوياً ليكون إكسبو 2020 دبي مميزاً ويعود بالنفع على الجميع».

استعدادات

ومن جانبه ألقى إبراهيم أهلي كلمة افتتاحية رحب فيها بفريق إكسبو 2020 دبي وموظفي (دانز)، وتطرق إلى أهمية المعرض وتأثيراته الإيجابية الكبيرة على سمعة الإمارات واقتصادها، مؤكداً أن موظفي دانز سيتركون بصمتهم التطوعية في سجل هذا الحدث العالمي بما يعكس الرقي الأخلاقي والعادات والتقاليد الأصيلة التي يتحلى بها أبناء الإمارات.

وشملت الندوة التوعوية شرحاً مكثفاً عن تاريخ الدولة العريق عبر مشاركتها في معارض إكسبو السابقة، واستعدادات الحدث التي يتم تحضيرها والعمل عليها الآن، هذا بالإضافة إلى بث صور واقعية عن التجهيزات لجناح دولة الإمارات العربية المتحدة والتصميمات المبتكرة التي يتم تطبيقها وتنفيذها حالياً.

وتحدث أيضاً فريق استقطاب المتطوعين خلال الندوة عن الفرص والفئات المتوفرة للتطوع لدعم إكسبو، حيث من المتوقع زيارة أكثر من 25 مليون زيارة خلال فترة الحدث.