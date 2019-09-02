وفد غرفة عجمان يتفقد الأعمال الإنشائية لـ«إكسبو 2020»

المصدر: عجمان - البيان

قام وفد من غرفة تجارة وصناعة عجمان بزيارة موقع إكسبو 2020 دبي، أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وضم الوفد ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء، وخولة خلفان المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة وموظفي غرفة عجمان.

واطلع وفد الغرفة خلال جولة ميدانية على أخر مستجدات الأعمال الإنشائية والبنية التحتية لإكسبو 2020، والفرص المقدمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، وكذلك الاستفادة التي سيقدمها المعرض للزوار خلال 173 يوماً، كما تم شرح شعار إكسبو 2020 «تواصل العقول وصنع المستقبل» ومحركاته الثلاثة: التنقل ـ الفرص ـ الاستدامة.

وتم أخذ لمحة حول تاريخ إكسبو، وكذلك عدد الزيارات المتوقعة خلال إكسبو 2020 والتي تصل إلى 25 مليون زيارة، منها 70% من خارج الدولة، وكذلك التعريف بإرث إكسبو واستدامته لمدينة شاملة بعد الحدث.

هذا واطلع وفد غرفة عجمان على برنامج المتطوعين - إكسبو 2020 بشكل مفصل ودور البرنامج في استقطاب أكثر من 30 ألف متطوع من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات سيشاركون في تنظيم إكسبو استثنائي لملايين الزوار والمشاركين.

وأشاد ناصر الظفري بمستوى الإنجاز والحماس الذي لامسه وفد الغرفة في العاملين بالموقع، مؤكداً أن كل جزء من إكسبو 2020 يسطر قصة نجاح، وأضاف أنه على كل المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة وكذلك على المواطنين والمقيمين في الدولة دور في استثنائية ونجاح إكسبو 2020.