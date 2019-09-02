أجنحة صقر الإمارات تولّد الطاقة النظيفة في إكسبو

المصدر: دبي - بشار باغ

يتميز جناح الإمارات في إكسبو 2020 دبي بتصميمه المبتكر على شكل صقر في وضع الطيران يتحرك جناحاه هيدروليكياً لتوليد الطاقة النظيفة بحسب الموقع الإلكتروني لإكسبو.

ويقام جناح الإمارات على أرض تزيد مساحتها على 15 ألف متر مربع، ويتكون من أربعة طوابق، طابق علوي يخصص للضيافة بمساحة 1717 متراً مربعاً، وطابق ميزانين بمساحة 584 متراً مربعاً تتضمن مناطق مخصصة لتقديم الدعم، وطابقين للعرض بمساحة 12 ألف متر مربع.

ويستعرض الجناح قصة نهضة الإمارات منذ أن كانت ملتقى الطرق قديماً إلى أن أصبحت مركزاً عالمياً نشطاً اليوم من خلال التعاون وتبادل المعرفة، كما يحكي الجناح قصة الدولة بوصفها مركزَ تواصل عالمياً، مؤكداً رؤية قادة الدولة لخلق مجتمع متقدم ومسالم بخطط طموحة للمستقبل، وتحتفي الفعاليات الضخمة في الجناح بالثقافة الإماراتية وإنجازاتها.