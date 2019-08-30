فعالية ترويجية لجناح الصين في إكسبو دبي

المصدر: كوانغ جو - وام

حضر قنصل عام دولة الإمارات في كوانغ جو، رحمة بن عبد الرحمن الشامسي، حفل افتتاح الفعالية الترويجية «كوانغ دونغ» لجناح الصين في إكسبو 2020 دبي في مركز باي يون للاجتماعات الدولية بمدينة كوانغ جو. وألقى الشامسي كلمة بالمناسبة قال فيها: إكسبو 2020 دبي يعتبر أكبر فعالية في العالم العربي، حيث من المتوقع أن تشارك فيه 192 دولة، وأن يصل عدد الزوار اليومي من 150000 - 200000 زائر. وتأمل الإمارات في تعزيز التواصل مع دول العالم عبر هذه الفعالية الضخمة، وإقامة الشراكات مع مختلف دول العالم، وتحفيز الأفكار الإبداعية تحت شعار تواصل العقول وصنع المستقبل.

من جهته أكد تشن تشي ينغ نائب عمدة مدينة كوانغ جو، أن مدينة كوانغ جو تسعى حالياً إلى المشاركة في بناء «الحزام والطريق»، كما تودّ مدينة كوانغ جو تعزيز التبادلات مع مدينة دبي في شتى القطاعات وتحقيق المصالح المشتركة.

وقدّم روانغ وي نائب مدير إدارة تعزيز التجارة والاستثمار لمجلس الصين، نبذة عن آخر التطورات لمشروع إعداد جناح الصين، كما أعلن عن افتتاح الموقع الإلكتروني الرسمي لجناح الصين في إكسبو 2020 دبي. حضر الفعالية تشانغ شين فنغ رئيس مجلس الصين لتعزيز التجارة، ووين قوه هوي عمدة مدينة كوانغ جو، والمهندس خه جينغ تانغ المصمم العام لجناح الصين، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات المتعاونة والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في مدينة كوانغ جو.