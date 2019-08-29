85 % من مواد الجناح الفنلندي يعاد تدويرها

المصدر: دبي- أشرف رفيق

تسهم 5 شركات في بناء «سنو كيب»، وهو الاسم الممنوح للجناح الفنلندي في معرض إكسبو 2020 دبي، وسوف ينتهي العمل به في ديسمبر العام الجاري، وفق ما قالته سيفري كينالا، مديرة الجناح لمجلة كوسنتركشن ويك اونلاين.

وأضافت كينالا أن 80-85% من المواد المستخدمة في بناء الجناح الفنلندي سوف يعاد تدويرها واستخدامها مرة أخرى. وأضافت كينالا أن أكثر من 42 دولة سوف تشارك ف معرض إكسبو 2020 دبي، الذي يفتح أبوابه يوم 20 أكتوبر عام 2020.

وأشارت كينالا إلى أنه تم التعاقد مع شركة «جي كيه ام ام» على تصميم الجناح الفنلندي في المعرض، وهي الشركة التي صممت جناح فنلندا في إكسبو شانغهاي أيضاً. وأوضحت أن تصميم الجناح الفنلندي بسيط ومتعدد المهام والوظائف.

ويقع الجناح الفنلندي في منطقة الحركة من موقع إكسبو 2020 دبي وتبلغ مساحتها 4.38 ملايين كلم مربع.