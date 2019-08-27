شرطة دبي تناقش الخطة الإعلامية لـ«إكسبو 2020»

المصدر: دبي - البيان

ترأس العميد عبد الله حسين خان أهلي، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات في شرطة دبي بالوكالة، اجتماع «قطاع الدعم والإسناد» أحد القطاعات الأمنية الخاصة بتأمين فعاليات إكسبو 2020.

والتي تضم أيضاً قطاعي «العمليات» و«البحث الجنائي»، بهدف مناقشة الخطة الإعلامية التي قامت بإعدادها لجنة الإعلام والتواصل، وآلية تنفيذها بما يحقق تميز العمل الإعلامي ويبرز جهود الشرطة في تأمين معرض إكسبو 2020 في رؤية إعلامية فريدة ومتميزة.

حضر الاجتماع العميد نعيم محمد شريف الخطيب، نائب مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، والعقيد فيصل القاسم مدير إدارة الإعلام الأمني، والمقدم صلاح المرزوقي منسق عام قطاع الدعم والإسناد، وفريق لجنة الإعلام والتواصل الذي يرأسه العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.

واستعرض العقيد فيصل القاسم الخطة الإعلامية ومراحل تنفيذها التي توزعت على ثلاث مراحل قبل وأثناء وبعد الحدث العالمي إكسبو 2020، والخطط الموضوعة والفترة الزمنية المقرر تنفيذها، ومؤشر قياس تلك المبادرات التي تركز على مختلف المجالات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وثمّن العميد عبد الله حسين خان أهلي جهود لجنة الإعلام والتواصل المبذولة لإعداد الخطة الإعلامية في فترة وجيزة، والتي ركزت على مختلف المحاور المهمة، أهمها إبراز الدور المهم لرجال الشرطة في إكسبو والخدمات المبتكرة التي سيتم توظيفها لخدمة زوار المعرض، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهد خلال الأيام المقبلة لتنفيذ ما جاء في الخطة الإعلامية.

وشدد على ضرورة تنفيذ توجهات القيادة العليا المتمثلة في توحيد الجهود والتنسيق المشترك بين مختلف الإدارات العامة والفرعية بهدف الاستعداد لإكسبو 2020 وفقاً للشكل المطلوب، موضحاً أن كل شخص في القيادة العامة لشرطة دبي له دور مهم في الحدث، ويتعين عليهم جميعاً أن يكونوا على قدر المسؤولية لإنجاح هذا الحدث.