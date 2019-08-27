مجلة: إكسبو دبي 2020 الحدث الأعظم في المنطقة

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

ذكرت مجلة إنترينيور الاقتصادية العالمية أن معرض إكسبو دبي 2020 هو أعظم حدث تستضيفه دبي ولأول مرة في المنطقة العربية.

وأشارت المجلة إلى الفوائد الاقتصادية التي ستعود على دبي والإمارات والمنطقة من استضافة هذا المعرض الذي سيصبح حقيقة اعتباراً من أكتوبر العام المقبل.

وقالت المجلة بالإضافة إلى عدد الزائرين المتوقع أن يكون 25 مليوناً، وإضافة 23.5 مليار دولار إلى اقتصاد الإمارات، فإن

دبي ستشهد زيادة في عدد الشركات وحجم الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً الأوروبية، التي ستعمل انطلاقاً من دبي، في محاولة للفوز بحصة من المشروعات المرتبطة بـ«إكسبو» ثم تستقر في دبي بعد ذلك، لافتة إلى أن قطاعات التشييد والبناء، والسياحة، وتجارة التجزئة، والفنادق، والمطاعم ستكون أكثر القطاعات استفادة من المعرض.

وأكدت المجلة أن دبي ستجني الكثير من القيمة لاستضافة المعرض، أهمها نقل صورة نجاح الاقتصاد الإماراتي إلى العالم، وتركيز دبي على روابطها العالمية، والميزة التي تتمتع بها للقيام بالأعمال التجارية.

وتوقعت المجلة أن يسهم استضافة إكسبو دبي 2020 في نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بمعدل سنوي إضافي يراوح بين 1 و2% زيادة عن معدل النمو المتوقع. وأضافت أن تنظيم (إكسبو 2020) خطوة موفقة لتعظيم عائدات دبي من القطاعات غير النفطية، مؤكدة أن دبي أصبحت نموذجاً للقدرة على التنويع الاقتصادي وتنمية الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بعد أن تراجعت مساهمة القطاعات النفطية في ناتجها المحلي خلال السنوات الماضية.