إكسبو..اليابان تدمج التكنولوجيا بالأرابيسك في جناحها

المصدر: دبي - البيان، وام

وضعت اليابان، أمس، حجر أساس جناحها في «إكسبو 2020 دبي». بحضور إكيهيكو ناكاجيما سفير اليابان، وأكيما أوميزاوا القنصل العام لليابان في دبي، وتومياسو ناكامورا المفوض العام لجناح اليابان في إكسبو، ونجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو.

يقع جناح اليابان في منطقة «الفرص» بـ«إكسبو» ويجمع الشكل الخارجي لشبكة الجناح بين الأنماط اليابانية والأرابيسك التقليدية.

ويقوم الجناح على مفهوم «مشاركة - انسجام - عمل» ويتضمن تجربة عالية التقنية تعتمد على مواضيع المياه والرياح والضوء.

ويركز تصميم وبناء الجناح على «العلاقة بين الشرق الأوسط واليابان» و«الاستدامة» وهما المفهومان اللذان دمجهما في تصميم ومحتوى الجناح الذي تم استلهامه من العمارة والتكنولوجيا والثقافة الشرق الأوسطية واليابانية.

وقال تومياسو ناكامورا إن تصميم وبناء الجناح يمثل جسراً يربط رسالة إكسبو 2020 دبي بإكسبو 2025 أوساكا- كانساي الذي تستضيفه اليابان.

وأضاف إنه سيتم دمج عناصر من أنماط الأرابيسك والأسانوها على واجهة مبنى جناح اليابان ليعكس التاريخ الطويل من العلاقات المتينة والروابط الثقافية بين اليابان والشرق الأوسط. وستكون واجهة المبنى ثلاثية الأبعاد، إذ تم استلهامها من تكوينات الأوريغامي الياباني التي ترمز إلى احترام الآخرين عبر فن الأوريغاتا الياباني، مشيراً إلى أن جناح بلاده سيستخدم آلية تكييف طبيعية تم استلهامها من التقنيات التقليدية العربية واليابانية في إطار تعزيز ثقافة «الاستدامة».

وقال نجيب العلي أن الأعمال في موقع إكسبو بلغت مرحلة متقدمة وفق الجدول الزمني.

وأضاف إنه مع أكثر من 65 حدثا يوميا على مدار 6 أشهر سيختبر الزوار أحدث تقنيات المستقبل، ويشهدون احتفالات متعددة الثقافات ومهرجانات الطعام والهندسة المعمارية المذهلة.