دراجة إلكترونية أوكرانية في «إكسبو» ترسم مستقبل النقل الأخضر

المصدر: دبي - البيان

يعرض جناح أوكرانيا في إكسبو 2020 دبي ابتكاراً جديداً يمكن أن يشكل مستقبل «النقل الأخضر» الذي ينطوي على استخدام ابتكارات للتنقل دون انبعاثات كربونية، وبحسب تدوينة نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر وتضمنت مقطعاً للفيديو، سيعرض الجناح الأوكراني دراجة إلكترونية يمكنها أن تأخذك إلى مسافة تصل إلى 380 كيلومتراً بشحنها مرة واحدة فقط.

كما يقدم الجناح ستائر شمسية تولد الطاقة ليستعرض روح الابتكار في أوكرانيا، كما يسلط الضوء على ثقافتها وتراثها وحياة أبنائها، وتجتمع الحياة الذكية والتفكير الذكي والأحاسيس الذكية في الجناح الأوكراني الذي يسعى لإبراز كيف يمكن للأفكار والابتكارات أن تساعد في بناء مستقبل أفضل لنا جميعًا، ويضم الجناح ثلاث مناطق هي الحياة الذكية، والتفكير الذكي، والإحساس الذكي.