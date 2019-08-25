«إكسبو» يسهم في تغيير جذري بقطاع الأغذية والمشروبات

المصدر: دبي - وائل الخطيب

رصد موقع «Commitbiz» في تقرير حديث تغييراً جذرياً في قطاع التجزئة والأغذية والمشروبات في الإمارات، بالتزامن مع معرض إكسبو دبي 2020، حيث سيضم المعرض أكثر من 200 منفذ للطعام والمشروبات على مساحة 30 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يتم تقديم 85 ألف وجبة طعام كل ساعة.

وتفتح التدفقات السياحية الكبيرة المتوقعة طوال فترة إقامة الحدث فرصة كبيرة لتنشيط الأسواق وزيادة الزخم السياحي، وإنعاش أسواق التجزئة وقطاع الضيافة، فضلاً عن زيادة الطلب على المواد الغذائية وإنعاش صناعة الأغذية والمشروبات، وسيشهد القطاع زيادة فرص بدء أعمال تجارية جديدة في دبي.

وقال الموقع، إن دبي تُعد واحدة من أسرع المدن نمواً في العالم، وسيعزز استضافتها لأكبر تجمع في العالم خلال معرض دبي إكسبو 2020، من نموها عالمياً، وتطوير المزيد من الفرص التجارية في جميع أنحاء العالم، حيث يشارك في هذا الحدث العالمي أكثر من 190 دولة، ومن المتوقع أن تتمخض عنه شراكات تجارية متعددة عبر البلدان، وتعتبر السياحة بحسب التقرير واحدة من أكثر الميادين التجارية تأثيراً.

وتشير تقارير حديثة إلى إضافة91 ألف غرفة فندقية بنهاية العام الجاري، وذلك لتوفير خدمات الإقامة لـ 25 مليون زائر، ليصبح الطلب على الضيافة على أشُده، وسوق الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي على وشك أن يشهد تغييراً هائلاً بعد نسخة إكسبو لعام 2020.