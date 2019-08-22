زخم إنشائي في أجنحة الدول بـ«إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ــ بشار باغ

يشهد موقع إكسبو 2020 دبي زخماً كبيراً في العمليات الإنشائية الخاصة بأجنحة الدول، ويأتي ذلك بالتزامن مع ما يتم تحقيقه من تطورات متسارعة في إنشاء المرافق والمباني الرئيسية والبنى التحتية التي يشرف عليها مكتب إكسبو 2020.

وإثر قيام عدد من الدول بتدشين العمليات الإنشائية في مواقع أجنحتها، بدأت فرق عملها بتمهيد الأراضي والتجهيز للأساسات والإعداد لعمليات البناء.

ونشر حساب جناح تايلاند على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً من أرض الموقع لاستعراض الأعمال الإنشائية في موقع الجناح الذي يجمع الهوية التايلاندية الأصيلة، حيث يستلهم تصميمه من إكليل الزهور اليانعة التقليدي الذي يرتديه أهلها ترحيباً بزوارهم، والذي يرمز إلى حفاوة الضيافة والحظ السعيد والاحترام الذي يبديه الشعب التايلاندي عند استقبال ضيوفه.

زهرة الحظ

ويستحضر تصميم الجناح فن العمارة التايلاندية، ومنها سقف الجملون الذي يحاكي شكل التحية التايلاندية المعروفة باسم «واي»، وزهرة الحظ.

ويسعى الجناح إلى تجسيد ما تمثله تايلاند تحت شعار «مستقبل التنقل»، على مساحة 3606 أمتار مربعة.

من جانبها بدأت ألمانيا بأعمال الإنشاء في موقع جناحها الذي يمتد على 4500 متر مربع ليكون بذلك أحد أكبر أجنحة البلدان المشاركة في الحدث، وتبلغ تكلفة إنشاء الجناح أكثر من 213 مليون درهم (ما يعادل 50 مليون يورو).

كما باشرت سويسرا أخيراً عمليات البناء في جناحها الذي يقع في منطقة الفرص بموقع إكسبو.

وسيتميّز الجناح بتصميمه المتميّز الذي يحمل اسم «المناظر الجميلة». أما من ناحية التصميم الداخلي، فهو متميّز أيضاً، حيث يُوفر للزوار فرصة فريدة للمشاركة في رحلة مشي جبلية، والتعرف على المناظر السويسرية الطبيعية الخلّابة.

تراث الماوري

من جانبه نشر سفير نيوزيلندا في الإمارات صورة لموقع جناح بلاده خلال زيارة قام بها أخيراً، حيث بدأت عمليات التربة لمباشرة بناء الجناح الذي استوحي تصميمه من تراث شعب الماوري، السكان الأصليين للدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، ويتميز الجناح الذي تبلغ مساحته 2000 متر مربع بتصميم مبتكر، الذي لا يقتصر على مساحة العرض المتوقعة، وإنما يشمل أيضاً مطعماً، ومتجراً للتصميم، ومرافق ضيافة.

وفد رفيع

ودشنت أستراليا أخيراً أعمال الإنشاء في موقع جناحها بإكسبو 2020 دبي بحضور وفد رفيع المستوى ضم سيتفاني فاهيه مدير وكالة التجارة الأسترالية (أوستريد) وآرثر سبيرو، سفير أستراليا لدى الدولة وإيان هاليديه قنصل عام أستراليا في دبي، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس الأعمال الأسترالي في دبي والإمارات، وشارك في التدشين نجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي.كما تسلّمت التشيك قطعة الأرض الخاصة بجناحها في الموقع ويحمل الجناح عنوان «ربيع التشيك».

ترويج مكثف

وإلى جانب العمليات الإنشائية في الأجنحة، بدأت العديد من الدول في ترويج مشاركاتها في إكسبو 2020 دبي بشكل مكثف ومبتكر عبر قنوات متعددة وأنشطة متنوعة، ما يعكس الزخم الكبير الذي يكتسبه الحدث على الساحة العالمية والاهتمام الواسع الذي توليه الدول للاستفادة من الحدث، وباعتباره منصة ثقافية واجتماعية واقتصادية تجمع الملايين من مختلف أنحاء العالم، تنظر الحكومات إلى إكسبو 2020 كفرصة حيوية لاستعراض ابتكاراتها الوطنية ومقوماتها التنافسية، وتعريف ملايين الزوار بمنتجاتها وامكانياتها السياحية.

وبالتزامن مع تدشين إنشاءات بعض الأجنح والكشف عن تصاميم أجنحة أخرى، نظمت العديد من الدول مؤتمرات وندوات تعريفية لمجتمعات الأعمال المحلية حول أبرز الفرص التي يزخر بها إكسبو 2020 وأهمية الحدث للشركات ورواد الأعمال لاستعراض أحدث الابتكارات والمنتجات أمام الملايين من الزوار. كما تم تحديد أسماء المسؤولين والجهات المشرفة على أجنحة مجموعة متنوعة من الدول، بالتزامن مع تعيين شركات متخصصة في التسويق والعلاقات العامة للإشراف على حملات الترويج للأجنحة، وبادرت أيضاً مجالس الأعمال الأجنبية العاملة في الإمارات بالترويج لإكسبو 2020 من خلال فعاليات ورسائل إعلامية متنوعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.