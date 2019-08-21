سريلانكا توقع اتفاقية المشاركة رسمياً في «إكسبو»

المصدر: دبي ــ بشار باغ

وقعت سريلانكا مؤخراً اتفاقية مشاركتها رسمياً في إكسبو 2020 دبي. وقع الاتفاقية كل من نجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي وإنديرا مالواتيه رئيسة مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السريلانكية والمفوض العام لجناح سريلانكا في إكسبو 2020، وذلك بحضور وفد كبير برئاسة نالين باندار، نائب وزير استراتيجية التنمية والتجارة الدولية في سريلانكا.

وأعرب باندار عن تقدير بلاده للدعم الذي تقدمه حكومة الإمارات لتعزيز مشاركة سريلانكا في إكسبو 2020، مؤكداً الرغبة في تطوير أواصر التعاون بين البلدين.

ومن جانبها أوضحت مالواتيه أن جناح سريلانكا سيركز على قضية المياه ويحمل شعار«الجزيرة الماهرة» وسيتم تصميمه من قبل طلاب جامعة مورتاتوا، لافتة إلى أن بلادها ستقوم خلال فترة الحدث باستعراض القطاعات الرئيسية المشمولة في استراتيجية التصدير الوطنية.

منطقة الفرص

ويقع الجناح في منطقة الفرص ضمن الموقع ويمتد على مساحة 212 متراً مربعة، وسيقدم للزوار عروضاً متنوعة تتناول الجهود والتطورات التي تحققها سريلانكا في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، بالإضافة إلى المجالات الثقافية، كما سيستعرض الجناح القطاعات الخدمية وفي مقدمتها تقنية الاتصالات والمعلومات والوجهات السياحية، إلى جانب جهود الأبحاث والتطوير في سريلانكا. وسيعمل الجناح على ترويج السلع والمنتجات المبتكرة والخدمات الابتكارية مع التركيز على التراث الثقافي الغني للبلاد وتنوعها المناخي والسياحي.

وتم إثر توقيع الاتفاقية في مكتب إكسبو 2020 تنظيم زيارة ميدانية للوفد السريلانكي في موقع الحدث والاطلاع على المستجدات الإنشائية ومختلف العمليات المرتبطة بتنظيم الحدث.

وضم الوفد السريلانكي شاريثدا ياتوغودا، القنصل العام في دبي، وممثلين عن وزارات الخارجية ومجلس الاستثمار ومجلس الشاي ومكتب الترويج السياحي والخطوط الجوية السريلانكية والغرفة الوطنية للمصدرين وغرفة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال ومجلس الأعمال السريلانكي في دبي والمناطق الشمالية وهيئات أخرى.