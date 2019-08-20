8 مراحل لاكتمال درّة «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - بشار باغ

أظهر الجدول الزمني للمراحل المتبقية من أعمال إنشاءات ساحة الوصل 8 مراحل أساسية، على أن يتم الانتهاء من اللمسات النهائية للساحة التي تتوسط الموقع وتشكل درّة إكسبو دبي بحلول 15 أكتوبر 2020.

وتشكل الساحة التي يبلغ قطرها 150 متراً همزة الوصل بين مناطق الموضوعات الثلاثة في موقع إكسبو، وهي: الفرص، والتنقل، والاستدامة، وكذلك الممرات الرئيسية الأخرى، مثل الممر الذي يصل مترو دبي، والذي يصل جناح الإمارات، وذلك عبر مداخلها ومخارجها السبعة.

ويغطي الساحةَ سقفٌ يبلغ ارتفاعه 67.5 متراً يتألف من قبة ذات تصميم مستوحى من شعار إكسبو 2020 دبي، وسيكون سقف القبة شفافاً ليعمل كشاشة عرض عملاقة يمكن رؤيتها من الداخل والخارج بنطاق 360 درجة، كما ستعمل القبة على فلترة أشعة الشمس وتلطيفها عبر غشائها شبه الشفاف.

وتتألف القبة من هيكل فولاذي عبارة عن شبكة معقدة عملاقة بقطر 130 متراً، وعند انتهاء الهيكل الذي يضم 13600 متر من القضبان الفولاذية سيبلغ وزنه 2256 طناً. وتغطي القبة مساحة تبلغ 13273 متراً مربعاً، فيما تبلغ مساحة سطح القبة 30260 متراً مربعاً، ويصل إجمالي الحجم الذي تتضمنه 724210 أمتار مكعبة، ويصل قُطر القبة إلى 130 متراً.

8 مراحل

وتتضمن المرحلة الأولى في الجدول الزمني لإنشاء الساحة قيام شركة «سيمولاي ريموند» بإكمال الهيكل الفولاذي لقبة ساحة الوصل، بدءاً من 21 أغسطس 2019، على أن يتم إنهاء أعمال دهان الهيكل في 28 سبتمبر 2019.

وتشمل المرحلة الثانية بدء الشركة نفسها بأعمال التسييج الخاصة بالهيكل في 2 أكتوبر 2019 على أن تنتهي منها بحلول 31 من ذات الشهر. أما المرحلة الثالثة فتتضمن بدء العمل في أنظمة العرض الضوئي من قبل شركة «كرييتف تكنولوجي» في 3 نوفمبر 2019، على أن يتم إنجازها بالكامل بحلول 29 فبراير 2020. فيما ستبدأ شركة لينغ أوروك بتركيب أنظمة الصوتيات في المرحلة الرابعة بتاريخ 3 نوفمبر على أن تنجزها في 29 فبراير 2020.

وتتضمن المرحلة الخامسة إطلاق شركة لينغ أوروك لأعمال البستنة والممرات المائية في 19 أكتوبر 2019 وستقوم بإنجازها بالكامل بحلول 26 مارس 2020.

أما المرحلة السادسة فقد انطلقت في 19 يوليو الماضي، حيث بدأت شركة سيمولاي ريموند بتركيب ألواح قماشية على هيكل القبة، وسيتم الانتهاء من عملية التركيب في 23 أكتوبر 2019، كما بدأت الأعمال الهندسية والميكانيكية الخاصة بالقبة ضمن المرحلة السابعة، وستقوم شركة لينغ أوروك بإنجازها بحلول 31 أكتوبر 2019، فيما تتضمن المرحلة الثامنة اللمسات النهائية، وهي عبارة عن سلالم الخدمة التي ستبدأ شركة سيمولاي ريموند بتركيبها في 21 أغسطس 2019 وتنتهي من إنجازها في 15 أكتوبر 2020.

أيقونة معمارية

وتشكل الساحة أيقونة معمارية جديدة وواحة مستدامة بما تضمه من مساحات خضراء وأشجار ونوافير مائية ومرافق خدمية وترفيهية لاستضافة الزوار والفعاليات الجماهيرية.

كما ستشكل ساحة الوصل بفضل موقعها المتميز داعماً كبيراً لقطاع الفعاليات المزدهر بالفعل في دبي، حيث تتسع لاستضافة تجمعات من مئات الأفراد حتى ما يصل إلى عشرة آلاف فرد للتجمعات الكبرى مثل احتفالات اليوم الوطني. وتشمل عناصر الساحة «المساحة المغطاة» و«الحديقة» و«القبة»، وقد صُمّمت ساحة الوصل لتوفر مكاناً عصرياً مفتوحاً تحيط به مجموعة من المباني ويترك لدى مرتاديه ذكريات لا تُنسى.

وكلما ارتفع موقع الزائر في هذه المباني تتسع الإطلالة على الساحة، وهو ما يتيح للرواد مشاهدة بانورامية للساحة بتفاصيلها وحدودها. وتسمى المساحة المحاطة بالمباني المجاورة التي تشكّل حدودها بـ«الحديقة»، وقد جرى تصميمها بطريقة توفر تجربة طبيعية ومريحة للزوار، ويمكن أيضاً استخدامها لاستضافة فعاليات عامة كبيرة أو مناسبات خاصة، أو فعاليات شخصية للتجمعات العائلية الأصغر.

مرحلة الإرث

ستحتضن ساحة الوصل فعاليات متنوعة خلال إكسبو دبي، وسيكون لها بعد انتهاء فعالياته دور جوهري في مرحلة الإرث بصورة فعلية، حيث ستصبح نقطة محورية للتطوير في المنطقة، مع خطط لتحويل المباني المحيطة التي تتكون من عدة طوابق تتراوح بين العشرة والثلاثة عشر إلى فنادق واستخدامات أخرى تجارية، وهو ما يتسق مع هدف إكسبو في أن يكون استخدام المنشآت متعدد الأغراض في مرحلة الإرث.