«ليبرتي» تشارف على إنجاز عقدها مع «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي- البيان

دخلت «ليبرتي لحلول البناء» الممثل المعتمد في منطقة الشرق الأوسط لعلامة «بارتون الهندسية» من المملكة المتحدة، المرحلة النهائية من إنجاز عقدها مع «إكسبو 2020 دبي»، لتزويد المعرض بأكثر من 500 كيلو متر من المُوَصلات والملحقات عالية الأداء.

وبموجب العقد، تقوم «ليبرتي» بتقديم حلول الربط الكهربائي من «بارتون» لدعم أعمال إنشاء ساحة الوصل بلازا ضمن مشروع إكسبو 2020، إلى جانب امتداد الخط الأحمر لمترو دبي إلى المعرض.

وستستضيف ساحة الوصل بلازا، الذي يبلغ قطره 130 متراً حفل الافتتاح الرسمي للحدث، ويمكن لقبتها الباهرة التصميم احتضان ما يصل إلى 10 آلاف شخص تحتها، في بيئة مُتحكم بدرجة حرارتها، ما يتطلب مد روابط كهربائية موثوقة من هيكلها المصنوع من الصلب إلى مجموعة الإضاءة والليزر المتقدمة المثبّتة مسبقاً في القبة.

وأثبتت أنظمة بارتون مرونتها وتحملها العالي في بيئة الشرق الأوسط القاسية، والتي تتسم بالحرارة والرطوبة والملوحة والغبار، لتقدم بذلك إمدادات طاقة موثوقة وعالية الأداء للمبنى وهياكل إضاءة LED المتقدمة والإضاءة الليزرية في القبة. كما تم اعتماد أنظمة «بارتون» أيضاً في مشروع توسعة مترو دبي، الذي سيضيف 15 كلم للخط الأحمر مع 7 محطات جديدة تنتهي بمحطة إكسبو دبي 2020.

وإضافة إلى ذلك، ستقوم «بارتون» بتوفير حلول إدارة الكابلات لعدد من المشاريع الأخرى ضمن المعرض، بما في ذلك جناح الإمارات.

وإجمالاً، تتوقع «بارتون» تقديم أكثر من 500 كيلو متر من الموصلات لموقع إكسبو.

وقال ريتشارد بوتينج، الرئيس التنفيذي لشركة «ليبرتي» لحلول البناء: على مدى الأربعين عاماً الماضية، أثبتنا قدرتنا على تقديم منتجات وخدمات «بارتون» المتقدمة للشركات في جميع أنحاء الإمارات. وأضاف: كونها المصنع الوحيد للموصلات في المملكة المتحدة، تعتبر «بارتون» مزوداً موثوقاً لحلول إدارة الكابلات القادرة على تحمل مناخ الشرق الأوسط القاسي واحتياجاته.

وهو ما يتضح من حضورنا الدائم في أبرز معالم ومشاريع الدولة، كمعرض إكسبو، وبرج خليفة، وتوسعة مطار دبي، ودار الأوبرا في دبي، وحلبة سباق ميدان، ونخلة جميرا، ومسجد الشيخ زايد الكبير.