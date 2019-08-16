«إكسبو 2020» يُنعش التجزئة والسياحة

المصدر: دبي- البيان

توقعت مؤسسة عالمية أن يسهم «إكسبو 2020 دبي» في انتعاش العديد من القطاعات تشمل تجارة التجزئة والسياحة والضيافة والطيران والشحن.

وقالت شركة «أر إتش إم سي» للاستشارات المالية إن الارتفاع في الإنفاق في هذه المجالات سوف يرفع حصيلة ضريبة القيمة المضافة في الإمارة لتتجاوز 30 مليار درهم وفي الدولة بصفة عامة. وتوقّع راجيف هيرا رئيس الشركة ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بوتيرة سريعة وعلى نطاق واسع فيما يوسّع المعرض من إجمالي الأنشطة الاقتصادية في الإمارات ويزيد مستويات الاستهلاك بين رجال الأعمال والسائحين والمقيمين.

وقال معهد دبي للمحاسبين القانونيين في وقت سابق إنه يتوقع ارتفاعاً في الإنفاق لتحقيق أهداف معرض إكسبو دبي الذي سوف يحفز مزيداً من أنشطة التجارية ويُنعشها. وسوف تسهم تلك الأنشطة التجارية بنحو 25% من إجمالي الضريبة التي تُحصّلها دبي.