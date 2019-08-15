شرطة دبي تناقش إدارة الأزمات في «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - البيان

التقى اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، رئيس المجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، مع عبيد راشد الحصان الشامسي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مهنئاً على منصبه الجديد ومتمنياً له دوام التقدم والنجاح.

وتم خلال اللقاء الذي عقد في نادي ضباط شرطة دبي، بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك فيما يتعلق بإدارة الأزمات وإجراءات العمل، إلى جانب وضع البرامج والخطط المستقبلية لإدارة الأزمات والكوارث وكيفية التعامل معها في كل الظروف.

إضافة إلى استعراض إجراءات التنسيق مع الشركاء وتبادل الخبرات للاستفادة من إمكانات الجميع لمواجهة أية كارثة، وذلك وفق منظومة وطنية مشتركة، تسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز إمكانات الدولة في مواجهة الطوارئ والأزمات.

حضر اللقاء كلٌّ من العميد الدكتور محمد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعقيد الدكتور أحمد زعل مدير المكتب التنظيمي للقيادة العامة لشرطة دبي، والعقيد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وخليفة العليلي مدير إدارة المراكز المحلية في الهيئة الوطنية.

جاهزية

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري الجاهزية التامة للمجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، وكل القطاعات الأمنية، والاستعداد وتسخير كل الإمكانات والتقنيات والذكاء الاصطناعي لاستضافة إكسبو 2020.

هذا الحدث العالمي الذي وضعته القيادة العامة لشرطة دبي في سلم أولوياتها وسخرت كل إمكاناتها وأنظمتها الذكية والتقنية لتقديم الدعم اللازم في كل ما يتعلق بالمجالات الأمنية والخدمية، ومتابعة جميع فرق العمل وعلاقتها مع كل المؤسسات الأمنية في الدولة بهدف تقديم خدمات ذكية ذات جودة عالية لجميع زوار ومنظمي الوفود المشاركة، حتى نكون خير سفراء لدولة التسامح، خاصة مع توقّع إقبال عدد كبير من الزوار على أجنحة المعرض.

استعداد

من جهته، أكد عبيد راشد الحصان الشامسي استعداد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لتسخير كل الإمكانات لاستضافة هذا الحدث العالمي الذي يعتبر ذات أهمية اقتصادية وسياحية وثقافية كبيرة، كما أنه يشكل ملتقى للحضارات والثقافات.

واستمع الحضور من العقيد صالح الحمراني إلى شرح حول خطط القطاعات الأمنية لتأمين فعاليات إكسبو، والتي تم تقسيمها على 3 قطاعات رئيسية: «قطاع العمليات، وقطاع الدعم والإسناد، وقطاع البحث الجنائي»، وفرق العمل واستعرض الهيكل التنظيمي للقطاعات وآلية العمل والتنسيق بين الفرق.

كما قدم العميد الدكتور محمد ناصر الرزوقي دراسة شاملة عن فرق البحث والإنقاذ، وكفاءة الموارد البشرية، والدورات التخصصية، ومهمات الإنقاذ البري والإنقاذ البحري، والبنية التحتية، وكيفية التعامل معها في كل الظروف والاستفادة من إمكانات الجميع لمواجهة أية كارثة قد تحدث.

وشاهد الحضور فيلماً عن استعدادات جميع فرق العمل لتأمين معرض إكسبو.

وحضر من شرطة دبي العقيد تركي بن فارس مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، والعقيد فيصل القاسم مدير إدارة الإعلام الأمني، ومن الهيئة الوطنية هاشم الهاشمي مدير مكتب المدير العام، وناصر الظاهري.

وفي نهاية اللقاء تبادل اللواء عبد الله خليفة المري، وعبيد راشد الحصان الشامسي، الدروع التذكارية.

الذكاء الاصطناعي

استعرض اللواء المري دور الذكاء الاصطناعي في تأمين الحدث باستخدام التكنولوجيا في المنظومة الأمنية والمرورية، إضافة إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد المتكامل من أجل إخراج الحدث على أحسن وجه، والشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.