«إكسبو دبي» رحلة في مستقبل استكشاف الفضاء

المصدر: دبي ــ بشار باغ

نشر المكتب الدولي للمعارض على حسابه في «تويتر» سلسلة تدوينات حول ما سيقدمه إكسبو 2020 دبي للزوار الراغبين في الذهاب إلى رحلة للتعرف على أحدث المستجدات والتطورات التي يتم تحقيقها في مجال استكشاف الفضاء.

وأشار المكتب إلى أن مـــعرض إكسبو في باريس عــام 1900 عرض تليسكوباً عملاقاً، فيما شاهد زوار إكسبو أوساكا باليابان عام 1970 صخرة من القمر، وقدم إكسبو فانكوفر 1986 لزواره كبسولة المركبة الفضائية السوفيتية سويوز، واستعرض المكتب في تدوينته بعضاً مما سيقدمه إكسبو 2020 دبي لزواره من عشاق وهواة الفضاء.

تقنيات بريطانية وفرنسية

ولفت المكتب الدولي للمعارض إلى أن جناح المملـــكة المتحدة في إكسبو 2020 سيستعرض الابتــكارات البريطانية في مجال الفضاء وسيـــقوم الجناح أيضاً بتكوين رسائل إلى الفضاء ودمجها ضمن قصيدة شعرية باستخدام الذكاء الاصطناعي، فيما سيقوم جناح الصين بتقديم أحدث ما توصلت إليها التقنيات الصينية في علوم الفلك، بالإضافة إلى تلسكوب راديوي ونظام الملاحة «بيدو» لأنظمة الأقمار الصناعية. كما ستقوم وكالة الدراسات الفضائية في فرنسا بتعريف زوار الجناح الفرنسية بأحدث التقنيات الفـــضائية، وستعرض الخبرات والمعارف التي تتمتع بها فرنسا في مجال استكشاف الفضاء وغيرها.

خطط وطموحات لوكسمبورغ

وسيعمل بدوره جناح لوكسمبورغ بحسب تدوينة المكتب الدولي للمعارض على استعراض طموحات وخطط لوكسمبورغ لعالم السفر في الفضاء والتــعدين في الكواكب الأخرى. أما جناح الولايات المتحدة الأمريكية، فيحمل شعار «ما الذي يحركك»، وسيقدم لمحة عن كوكب المريخ، كما سيتعاون مع معهد باز ألدرين لاستشراف آفاق سبر أغوار الفضاء.