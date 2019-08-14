«إكسبو دبي» يروّج الابتكار البريطاني

المصدر: دبي- البيان

وصف موقع «جوف. يو كيه» التابع للحكومة البريطانية، «إكسبو 2020 دبي» بأنه منصة عالمية تتيح فرصاً هائلة للترويج للتجارب البريطانية، خاصة التجارب المتعلقة بالابتكار.

ونشر الموقع المخصص لعرض معلومات عن الخدمات الحكومية في بريطانيا تقريراً خاصاً، أمس، عن شركة بريطانية ناشئة يقع مقرها الرئيسي في بلدة «سومرسيت»، تسمى «إدتك ساينس سكوب» تتخصص في نشر الخدمات التعليمية المعتمدة على التقنية الحديثة.

وأفاد التقرير، بأن «إدتك ساينس سكوب» فازت بمنحة من «إكسبو دبي»، ووصف هذه المنحة بأنها فرصة رائعة ومواتية تماماً أتيحت للشركة للانتشار العالمي. ووصف التقرير دبي والإمارات بأنها سوق واعدة في مجال المنتجات والخدمات التعليمية العصرية.

وتضمن التقرير مقابلة مع لورا فولكنر، المفوض العام البريطاني ومدير مشروع جناح المملكة المتحدة في «إكسبو 2020 دبي»، والتي قالت: «تسرني مشاركة المملكة المتحدة في «إكسبو 2020 دبي»، حيث سنستخدم هذه المنصة الرائعة في الترويج للتجربة والابتكار البريطاني».