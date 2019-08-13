تحف فنية لمبدعين محليين وعالميين تزين موقع إكسبو

المصدر: دبي - بشار باغ

يعمل إكسبو 2020 دبي على نشر العديد من التحف الفنية المميزة من إبداع مواهب محلية وعالمية في مختلف أنحاء الموقع الذي يمتد على مساحة 4.38 كم مربع تتضمن مساحة مبوبة تمتد على 2 كم مربع.

ويأتي التركيز على الأعمال الفنية ليضيف لمسة جمالية أخرى إلى موقع الحدث الذي يزخر بالأيقونات المعمارية واللمسات الجمالية والفعاليات المتنوعة، حيث ينبض موقع إكسبو بتصاميم معمارية مذهلة وتقنيات متطورة في كل مكان، بدءاً من أكبر شاشة على قبة ساحة الوصل إلى جانب الشبكة الفولاذية البديعة للقبة وصولاً إلى الأجنحة الرئيسة الثلاثة وأجنحة الدول.

وتزخر أجندة الحدث بالأنشطة الفنية والثقافية والفعاليات الترفيهية، وسيكون زواره من مختلف الأعمار والجنسيات على موعد مع تجارب مبهرة لا تنسى خلال فعاليات الحدث التي تستمر لستة أشهر.

وتتضمن الفعاليات أكثر من 15 ساعة ترفيه يومياً و60 عرضاً حياً على مدار الأيام السبعة لكل أسبوع بحسب الموقع الإلكتروني لإكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى مرافق الضيافة التي تضم أكثر من 200 مطعم ومقهى توفر أطايب الوجبات والمشروبات من كل أنحاء العالم، وتشمل منافذ لتقديم المأكولات الشعبية والمطاعم الراقية ووجبات للعائلة وممارسات تغذية مستدامة ورحلة مذاقات في متناول الجميع.