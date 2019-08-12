«عقول ملهمة» ومربعات حمراء.. جناح كرواتيا في إكسبو

المصدر: دبي ــ بشار باغ

اختارت كرواتيا رسمياً تصميم جناحها في إكسبو 2020 دبي تحت شعار «عقول ملهمة»، وسيتزين الجناح من الخارج بمربعات حمراء تحاكي تلك التي يحملها العلم الكرواتي، فيما سيقدم من الداخل عروضاً متعددة الوسائط تتناول التراث الثقافي والطبيعي للبلاد، بالإضافة إلى أعمال للفنانين والشخصيات العامة والمخترعين من كرواتيا.

ومن خلال استعراض أفضل المشاريع والأفكار والاختراعات المبتكرة والمهارات المحلية، ستنعكس مشاركة كرواتيا إيجاباً على اقتصادها المحلي في ظل المشاركة الدولية الواسعة بإكسبو 2020 واستقطابها لملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم. ويقع الجناح في منطقة التنقل ضمن موقع إكسبو 2020 دبي وسيركز على قضية تنقل العقول من خلال تسليط الضوء على مكانة كرواتيا كبلد للمشاريع والأفكار المبدعة. وتتولى وزارة السياحة مسؤولية إدارة الجناح من خلال ترؤسها للجنة خاصة تتضمن ممثلين عن 11 وزارة للإشراف على العمليات والخطط المرتبطة بمشاركة كرواتيا في الحدث.