إكسبو منصة للمواهب المحلية والعالمية

المصدر: دبي ـ بشار باغ

يخطط إكسبو 2020 دبي لإبهار العالم بمجموعة من العروض الضوئية الواقعية المنتشرة في كل أنحاء المعرض، بما في ذلك سطح «بلازا الوصل».

حيث يعمل كمساحة عرض ضوئي بعرض 130 متراً. ويعمل إكسبو على نشر العديد من التحف الفنية المتميزة من إبداع مواهب محلية وعالمية في مختلف أنحاء الموقع الذي يمتد على مساحة 4.38 كيلومترات تتضمن مساحة مبوبة تمتد على مساحة 2 كم مربع.

ويأتي التركيز على الأعمال الفنية ليضيف لمسة جمالية أخرى إلى موقع الحدث الذي يزخر بالأيقونات المعمارية واللمسات الجمالية والفعاليات المتنوعة، حيث ينبض موقع إكسبو بتصاميم معمارية مذهلة وتقنيات متطورة في كل مكان، بدءاً من أكبر شاشة على قبة ساحة الوصل إلى جانب الشبكة الفولاذية البديعة للقبة وصولاً إلى الأجنحة الرئيسة الثلاثة وأجنحة الدول.