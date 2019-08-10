أزياء مستدامة تحمل شعار «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - البيان

انضمت «سبلاش» إلى الشركات المرخصة رسمياً من إكسبو 2020 دبي وأطلقت تشكيلة منتجات رسمية للمعرض الدولي في دول التعاون.

وتم تصميم التشكيلة، المستوحاة من شعار إكسبو دبي، على أساس مبدأ الاستدامة وهو وعد تلتزم به العلامة التجارية منذ عام 2016.

وتُبدي سبلاش، من خلال التشكيلة، دعمها للاستدامة كأحد الموضوعات الفرعية الثلاثة لإكسبو 2020 دبي، والرغبة المشتركة في تشجيع الزوار على المشاركة في صُنع مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

ونجحت الشركة بين طرح تشكيلة صيف 2017 وتشكيلة صيف 2018، في تحقيق عنصر الاستدامة في إنتاج 14 مليون قطعة ملابس من بينها 300 ألف قطعة من البوليستر المعاد تدويره .

من جانب آخر يستعد إكسبو 2020 لإبهار العالم بمجموعة من أحدث التقنيات والابتكارات العالمية في المجالات كافة كما سيقدم المعرض مجموعة من العروض الضوئية الواقعية المنتشرة في كافة أنحائة بما في ذلك سطح «بلازا الوصل»، حيث يعمل كمساحة عرض ضوئي عملاقة بعرض 130 متراً تهدي الزوار أجمل التجارب الترفيهية.وتتأهب دبي لاستضافة دورة استثنائية من المعرض العالمي الذي تستضيفه الإمارات والمنطقة لأول مرة في تاريخه في أكتوبر 2020.