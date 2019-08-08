الهند أكثر الدول متابعة لفعاليات إكسبو عبر الإنترنت

المصدر: دبي - البيان

كشف بحث أجرته مؤخراً منصة «سيمراش»، المتخصصة في مجال التسويق الرقمي، عن استمرار المتابعة العالمية لمستجدات إكسبو 2020 دبي،

وتُشير الدراسة الإلكترونية إلى احتلال الهند للمرتبة الأولى في قائمة الدول العشر الأولى من حيث اهتمام المتابعين وحجم عمليات البحث عبر الإنترنت حول المعرض، المنعقد على مدى 173 يوماً ابتداءً من 20 أكتوبر 2020.

وجاء في المركز الثاني إيطاليا، بينما جاءت أمريكا والمملكة المتحدة في المركز الثالث، واحتلّت ألمانيا المركز الرابع ثم باكستان وكندا وفرنسا وإسبانيا والمملكة العربية السعودية ثم روسيا والبرازيل في المركز العاشر.

وتُشير التوقعات إلى إمكانية حدوث زيادة كبيرة في أعداد الدول التي تشهد عمليات البحث عن فعالية «إكسبو» خلال الأشهر المقبلة. وقال آدم زيدان، مدير الاتصالات المؤسسية للمنصة: «تعد المعلومات الرقمية المستقاة من تحليل عمليات البحث ركيزة ضرورية للحصول على نظرة متكاملة والإلمام بكل التفاصيل التي ستمكن مسؤولي التسويق من وضع الخطط وحملات الترويج المناسبة».