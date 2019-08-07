8 شركات سياحية توزّع تذاكر إكسبو

المصدر: دبي - بشار باغ

أعلن إكسبو 2020 دبي على موقعه الإلكتروني أسماء 8 شركات سياحية كموزعي تذاكر معتمدين، وتشمل قائمة الشركات المعتمدة حتى الآن بحسب الموقع كلاً من «سيرنيتي ترافل»، و«روتوا توريزم» و«جلف سيركل تورز» و«بوك ماي شو» و«كومباس إنترناشينوا توزر»، بالإضافة إلى «كونيكت ورلد ترافل آند تورز» و«دقاق تورز إنترناشيونال» و«غري لاين توريزم».

ويمكن لموزعي التذاكر المعتمدين استخدام شعار إكسبو منفذاً لإعادة البيع، بالإضافة إلى استخدام المواد الدعائية بهدف الترويج لهذا الحدث الدولي، فيما سيقدم مكتب إكسبو 2020 إجراءات بسيطة لشراء التذاكر وعمولات جذابة للموزعين المعتمدين الذين سينضمون إلى مسيرة الحدث.

ومع وجود أكثر من 200 مشارك وملايين الزوار المتوقعين، يمثل إكسبو دبي فرصة غير مسبوقة لقطاع السياحة بأكمله، ويتطلع الحدث للعمل مع وكلاء السفر والقائمين على سياحة الحوافز والمؤتمرات، الذين بمقدورهم أن يروجوا لإكسبو 2020 من خلال بيع تذاكر سفر تتضمن قيمة مضافة وخدمات للزوار.

وكان شهر أبريل الماضي قد شهد الكشف عن أسعار تذاكر الدخول إلى إكسبو 2020 ليوم واحد ولثلاثة أيام، حيث يبلغ سعر تذكرة اليوم الواحد للكبار (18 عاماً فأكثر) 120 درهماً (33 دولاراً أمريكياً)، بينما يبلغ سعر تذكرة الثلاثة أيام 260 درهماً (71 دولاراً)، ويمكن استخدامها للدخول في أي ثلاثة أيام من مدة فعاليات إكسبو البالغة 173 يوماً.

وسيقدم إكسبو 2020 مجموعة من الإعفاءات والتخفيضات، بما في ذلك الدخول المجاني للأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، وكبار السن الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً.