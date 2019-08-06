3200 مواطن يتسابقون لإدارة عمليات إكسبو

المصدر: دبي - بشار باغ

استقطب برنامج «جيل إكسبو»، الذي أطلق قبل بضعة أشهر، بهدف تأهيل المواطنين للمساهمة في قيادة وإدارة عمليات إكسبو 2020 دبي، ما يقارب 2000 متقدم، تأهل منهم 1660 للاختبارات الأولية الخاصة بالحدث، فيما بلغ عدد المتقدمين لبرنامج الإعارة والانتداب، الذي أطلقه إكسبو العام الجاري 1200 متقدم، وتم إبرام أكثر من 30 تعاوناً مؤسسياً حتى الآن.

وقالت فاطمة اللوغاني رئيس أكاديمية إكسبو والتوطين - إدارة الموارد البشرية والمتطوعين في إكسبو، في تدوينات عبر «تويتر»، إن الاختبار النهائي للمتنافسين في «جيل إكسبو»، سيجري في سبتمبر المقبل، ويعد البرنامج فرصة فريدة للاستفادة من التجربة الدولية التي يتيحها إكسبو لتدريب الخريجين والخريجات، وتطوير قدراتهم، ليصبحوا مهنيين ذوي كفاءات عالية، قادرين على قيادة الفرق، وإدارة الفعاليات الكبرى وتنفيذها، وتطبيق الخبرة والتجربة التي اكتسبوها.

وسيخضع المرشحون الـ 350، الذين سيتم اختيارهم عبر البرنامج، لدورة تدريبية مكثفة، مدتها ستة أسابيع، قبل تكليفهم بأدوار قيادية وتشغيلية، تتيح لهم صقل المهارات التي اكتسبوها بالتجربة التطبيقية في مكان العمل.

ومباشرة بعد تخرجهم، سيجد هؤلاء المرشحون المحظوظون أنفسهم يسهمون في قيادة وإدارة عمليات إكسبو. كما يستهدف برنامج إكسبو للإعارة والانتداب، موظفي الدوائر الحكومية، ويرمي إلى استقطاب 400 موظف إماراتي، لفترة تمتد بين 12 إلى 24 شهراً، وتستمر حتى أكتوبر 2020 أو أبريل 2021.

ويوفر البرنامج تجربة للموظفين مختلفة، ويسهم في إكسابهم مهارات برفقة أفضل الخبراء في العالم، ويتيح الفرص للموظفين المتميزين.