المعرض يحتفل بـ«ديوالي» في نوفمبر 2020

المصدر: دبي- البيان

عبّر صانع الأفلام الهندية الشهير عالمياً شيكار كابور عن تطلعه للمشاركة باحتفالات عيد ديوالي مع العالم خلال إكسبو 2020 دبي. ويشغل كابور، الذي أخرج الفيلم الهندي المعروف «السيد هند» وعمل مع النجمة الأمريكية إليزابيث تايلور، منصب مستشار لإكسبو 2020 في مجال المحتوى. وزار كابور الإمارات هذا الأسبوع لتبادل الأفكار ومقابلة وسائل الإعلام والاطلاع على تقدم أعمال البناء في موقع إكسبو.

وقال كابور: نتطلع إلى تنظيم شيء رائع في ليلة ديوالي في نوفمبر 2020. إنه احتفال بالضوء، وهي فكرة عالمية بحق، ونحن بصدد إقامة عرض ضخم وسط ساحة الوصل. أحب ديوالي، ومن الرائع أن يحتفل الآلاف به هنا في إكسبو 2020 - ليس الهنود وحدهم، بل الناس من جميع أنحاء العالم.

وخلال فترة وجوده في دبي، قابل كابور الملحن العالمي رحمن الله راخا، حيث بحث النجمان الهنديان فرص العمل المشترك، بما في ذلك إعداد أغنية للإمارات. كما يعمل كابور على إعداد فيلم عن حياة الشيخ زايد.

ووصف كابور إكسبو 2020 خلال زيارته للموقع بأنه مكان للاكتشاف، مضيفاً سيكون إكسبو 2020 مليئاً بالعجائب ومليئاً بالأحلام. كما عبر عن تفاؤله بأن هذا الحدث الأروع في العالم سيوفر منصة عالمية للتعاون بين الناس والدول، تماشياً مع شعار إكسبو تواصل العقول وصنع المستقبل.