طبيعة سيشيل حاضرة في إكسبو

المصدر: دبي ـ سيد صالح

أكد جالين بريسون، المسؤول عن ملف مشاركة جزر سيشيل في «اكسبو 2020 دبي» أن جناح سيشيل سيبرز البيئة الطبيعية الساحرة التي تتمتع بها هذه الجزر، وإنجازاتها في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، كما سيركز على الفرص الاستثمارية المتاحة في سيشيل.

وقال بريسون «ربما تكون سيشيل بلداً صغيراً، إلا أننا نضع أنفسنا في السوق العالمية بجوار بلدان كبرى عديدة من خلال مشاركتنا في اكسبو، ومفهوم المعرض يعكس الكثير من فلسفتنا في الحفاظ على البيئة، ونهدف لأن نظهر للعالم خلال المعرض أنه على الرغم من وجودنا في هذا العالم منذ 250 عاماً، إلا أننا استطعنا تحقيق التوازن في تعايشنا مع بيئتنا الطبيعية».

وأضاف: «من خلال الجناح سيشعر كل زائر للجناح بجمال سيشيل، وسيتعرف إلى خصائصها المتنوعة من خلال عروض بصرية وسمعية وتصاميم بيانية».