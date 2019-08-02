نيابة دبي تتيح لموظفيها فرصة التطوع في «إكسبو»

المصدر: دبي- البيان

استضافت نيابة دبي فريق عمل برنامج المتطوعين إكسبو 2020 بهدف تعريف وتمكين الموظفين الراغبين في التطوع والحصول على فرصة للمساهمة بخبراتهم في إنجاح الحدث والإسهام في رفع راية الإمارات عالياً في جميع الميادين إلى جانب الاندماج مع أفضل الكفاءات العالمية التي ستتوافد على معرض إكسبو 2020.

تشجيع

وتأتي هذه المبادرة من منطلق حرص النيابة العامة على تعزيز دورها المجتمعي وتحقيق الاستدامة المستقبلية للالتزام المجتمعي والعمل التطوعي وعلى دعم وتشجيع وتأهيل موظفيها للمشاركة بالأعمال التطوعية داخلياً وخارجياً.

واستمرت المبادرة على مدار يوم عمل بالمبنى الرئيسي للنيابة العامة وتضمنت محاضرة تعريفية بالبرنامج ومنصة لتسجيل الموظفين الراغبين في التطوع والإجابة على جميع التساؤلات. ويوفر البرنامج تجربة مميزة لموظفي الدائرة في مجالات مختلفة، ويسهم في إكسابهم خبرات ومهارات جديدة برفقة أفضل الخبرات في العالم،

فرصة

كما يتيح البرنامج الفرصة للموظفين المتميزين للمشاركة في أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وذلك تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» على امتداد 6 أشهر، وسيستقطب إكسبو ملايين الزوار الذين يكتشفون أجنحة المشاركين، والفعاليات المختلفة التي يقوم المشاركون بتنظيمها، بما في ذلك دول وشركات ومنظمات دولية، لذلك، ستمثل المشاركة في إكسبو 2020 إضافة مهمة إلى السيرة الذاتية والمهنية لجميع المتطوعين وذلك من خلال الحصول على التدريب والتأهيل والخبرة والمشاركة في حدث عالمي ضخم كما ترسخ هذه المشاركة ثقافة التعاون وفعل الخير التي تدعو إليها القيادة الرشيدة دوماً والمشاركة في مسيرة التقدم التي تشهدها دولتنا.