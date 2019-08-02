الباندا مبعوث الصين للصداقة في «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - البيان، بكين - شينخوا

من المقرر أن يقام معرض باندا لعرض ثقافة الباندا العملاقة الفريدة في الصين، في الجناح الصيني أثناء معرض إكسبو 2020 دبي. بينما أعلن حساب الجناح الكندي على «تويتر» أن مشاركته في إكسبو دبي تستهدف تسليط الضوء على الابتكار، وتقديم صورة حقيقية عن ثقافة دولة الإمارات وأسلوب الهندسة المعمارية فيها.

وفي بكين، أوضح فنغ ياو شيانغ، الأمين العام للجنة تنظيم الجناح الصيني في فعاليات ترويج معرض إكسبو دبي، الثلاثاء الماضي في معرض البستنة الدولي الجاري في العاصمة الصينية، أن المعرض سيعرض أحدث المنجزات التي حققتها الصين في مجالات الحماية والبحوث للباندا العملاقة.

وسيقام المعرض من قبل المركز الصيني لحماية وبحوث الباندا العملاقة، والمركز الوطني لحماية موارد الجينات والحياة البرية المهددة بالانقراض التابع لجامعة تشجيانغ.

وقال تشانغ خه مين، نائب مدير المركز الصيني لحماية وبحوث الباندا العملاقة: «إن الباندا العملاقة مبعوث الصين للصداقة، وقد أسهمت في تعزيز الارتباطات الودية بين الصين والدول الأخرى». وحققت الصين تقدماً ملحوظاً في حماية الحيوان النادر ومواطنها من قبل سلسلة من المشروعات الإيكولوجية على مدار الأعوام الماضية، بينها تأسيس 67 محمية طبيعية للباندا العملاقة في أنحاء البلاد.

وتتيح منصة إكسبو 2020 للصحافة العالمية فرصة حصرية للاطلاع عن كثب على الحدث، حيث يمكن لوسائل الإعلام العالمية من خلال التسجيل في المنصة اكتشاف التحضيرات للحدث الأروع في العالم الذي يعرض إنجازات البشر وبراعتهم.