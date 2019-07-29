حصة بوحميد: «إكسبو أصحاب الهمم» يسهم في الدمج الشامل

المصدر: دبي - البيان

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع: «أن معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي الذي تستضيفه إمارة دبي في نوفمبر المقبل، يضع صُنّاع القرار والمهتمين وكافة أفراد المجتمع، في دائرة المعرفة المستقبلية بمتطلبات واحتياجات أصحاب الهمم، بما يمكّن الجهات المعنية من وضع الخطط المستقبلية والاستراتيجية لتحقيق الدمج الشامل والتنمية المستدامة، وذلك عبر توفير أفضل الخدمات لهم»، مشيرة معاليها إلى مبادرات نوعية تتبناها وزارة تنمية المجتمع تسهيلاً وتمكيناً لأصحاب الهمم، ولعل أبرزها السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ومنصة توظيف أصحاب الهمم، إضافة إلى اعتماد «كود الإمارات للبيئة المؤهلة» بقرار من مجلس الوزراء في أولى جلساته للعام الجاري.

وأضافت معالي وزيرة تنمية المجتمع: «أن جهود الوزارة في هذا الخصوص لا تتوقف، باعتبار أن أصحاب الهمم أولوية دائماً في المشاريع والمبادرات والأفكار».

بيئة متكاملة

وأشارت معاليها إلى أن «كود الإمارات للبيئة المؤهلة» يهدف إلى تحويل جميع مباني ومرافق الدولة لأماكن ومدن صديقة لمختلف فئات المجتمع، لا سيما أصحاب الهمم وكبار المواطنين، بما يضمن توفير بيئة مكتملة الخدمات والتسهيلات، تعزز حضور أصحاب الهمم كأفراد فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة.

وتوقعت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن يسهّل معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي المنتظر، مهمة الوزارة في تحقيق كفاءة عالية لـ «كود الإمارات للبيئة المؤهلة» تنفيذاً للأجندة الوطنية واستراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021، بما يوفر المواصفات الفنية اللازمة لاستخدامات واحتياجات أصحاب الهمم، تحقيقاً للتمكين والإنتاجية وترسيخاً للسعادة والإيجابية، ولفتت معاليها إلى أن الكود الجديد يختص بكافة التفاصيل التي تُعنى بأصحاب الهمم، ويعد دليلاً للجهات المعنية لتوحيد الجهود على مستوى الدولة من أجل ضمان تحقيق التجانس في مكونات البيئة الحضرية التي يعيش ويتنقل فيها أصحاب الهمم ومختلف فئات المجتمع، حيث يُعنى كود الإمارات بكل من: الطرق والمركبات العامة ووسائل النقل البرية والجوية والبحرية، وكذلك المرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل.

تنظيم

يقام معرض «إكسبو أصحاب الهمم» سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وينظمه تحالف شركتي ريد العالمية لتنظيم المعارض وشركة ند الشبا للعلاقات العامة وتنظيم المعارض. ويعقد المعرض هذا العام في الفترة ما بين الـ 5 وحتى الـ 7 من نوفمبر في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.