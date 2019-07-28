«الموارد البشرية» في دبي: تسهيل الإعارة والانتداب والتطوّع للعمل في إكسبو 2020

المصدر: دبي - البيان

أكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي حرصها على أن يكون أبناء الإمارات في المقدمة دائماً في جميع الفعاليات الوطنية، لأنهم الأقدر والأجدر على تمثيل دولة الإمارات فيها، وتعزيز هويتها وإيصال رسالتها الحضارية إلى شعوب العالم.

حرص

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن الدائرة تحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل في المشاريع الوطنية المهمة، حتى يكونوا قادة المستقبل، مستلهمين وصايا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مضيفاً أن أبناء الإمارات حريصون على القيام بدورهم خلال معرض إكسبو 2020، وتعريف العالم بالتقدم الذي تشهده دولة الإمارات في جميع المجالات، ومن هذا المنطلق فإن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والتي تعد الداعم الرسمي لمنظومة الإعارة والانتداب والتطوع لجميع المواطنين العاملين في القطاع الحكومي المحلي في إمارة دبي للعمل في معرض إكسبو 2020، تهيئ أبناء الإمارات لممارسة دورهم المهم في هذا الحدث العالمي المتميز.

وأوضح أن الدائرة وقعت مذكرة تفاهم مع إكسبو 2020 بهدف جذب الكوادر الوطنية الموهوبة من جميع المؤسسات والدوائر الحكومية في دبي للمشاركة في برنامج الإعارة والانتداب أو برنامج التطوع لدى إكسبو 2020.

وأشار إلى أن الدائرة تواصلت مع 20 جهة حكومية في دبي خلال الشهرين الماضيين.