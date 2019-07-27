إبرام اتفاق مشاركة أرمينيا في إكسبو دبي

المصدر: دبي- البيان

أبرمت أرمينيا اتفاقية مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي»، بحسب ما نشرته أمس، وكالة «أرمينبرس» الأرمينية الرسمية للأنباء. وأفادت الوكالة أن توقيع الاتفاقية جرى، أول من أمس، في العاصمة الأرمينية يريفان، حيث وقع على الاتفاقية كل من تيجران خاتشاتريان، وزير الاقتصاد الأرميني والمفوض الرئيس لمشاركة أرمينيا في «اكسبو 2020 دبي»؛ ونجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي». وأضافت «أرمينبرس» أن نجيب العلي وخاتشاتريان ناقشا بعد التوقيع على الاتفاقية عدداً من القضايا التنظيمية المتعلقة بمشاركة أرمينيا في «اكسبو 2020 دبي».