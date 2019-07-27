شرطة دبي تنظم ورشة عمل «برنامج إكسبو 2020»

المصدر: دبي - البيان

افتتح العميد محمد راشد بن صريع المهيري، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الإدارة والرقابة في شرطة دبي، ورشة عمل «برنامج إكسبو 2020» التي نظمتها إدارة التدريب والتطوير الجنائي، بالتعاون مع برنامج إكسبو والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي،.

والإدارات المختصة في شرطة دبي، بهدف إطلاع مديري الأمن ونوابهم في جميع فنادق إمارة دبي على كيفية الاستعداد والتجهيز الأمني لاستقبال معرض إكسبو 2020، وكيفية حفظ الأمن لجميع زوار المعرض، ووضع الخطط والبرامج الوقائية والأمنية، والبحث عن أفضل التقنيات الأمنية الحديثة.

تدريب

حضر ورشة العمل التي أقيمت في نادي ضباط شرطة دبي، العقيد حارب الشامسي، مدير الإدارة الجنائية للفعاليات والأنشطة المحلية، والعقيد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب، ونائبه العقيد أحمد محمد مرداس، والمقدم علي اللوغاني، مدير إدارة التدريب والتطوير الجنائي، وبحضور 155 موظفاً من مديري الأمن ونوابهم في فنادق دبي.

وأكد العميد محمد راشد بن صريع المهيري أهمية الورشة التي تساهم في دعم استراتيجية حكومة دبي في جعلها المدينة الأكثر أمناً وسلامة، وفي ترسيخ مبادئ الأمن والاستقرار في المجتمع، كما تساهم إلى حد كبير في رفع كفاءة موظفي الأمن في مجال تأمين وإدارة الفعاليات المهمة، والاستعداد التام لمعرض إكسبو 2020 وتأهيل المتعاونين لإنجاح الفعالية.

سلسلة محاضرات

وتضمنت ورشة العمل، سلسلة من المحاضرات الأمنية والجنائية حول إكسبو 2020، حيث استعرض فريق برنامج إكسبو تفاصيل الحدث العالمي الذي ستشهده إمارة دبي في أكتوبر المقبل، فيما قدمت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، أربع محاضرات، منها؛ الحس الأمني، والخدمات الأمنية السياحية، وقانون اللقطة، ومحاضرة عن الأجسام المشتبه بها وكيفية التعامل معها، فيما قدم فريق الدفاع المدني بدبي محاضرة حول الإخلاء.