«إكسبو 2020 دبي» يبث فيديو عن مهمة الإمارات للمريخ

المصدر: دبي - سيد صالح

بث الموقع الشبكي لمعرض «إكسبو 2020 دبي» أمس مقطع فيديو قصيراً عن المهمة الفضائية التي تعتزم الإمارات إرسالها إلى كوكب المريخ بحلول عام 2021.

وتتبع المقطع في عرض موجز التسلسل الزمني للمهمة الحلم، والتي تعد أول مهمة عربية إلى الكوكب الأحمر.

وأوضح شريط الفيديو أن المهمة الحلم بدأت في لحظة تاريخية من شهر يوليو 2014، عندما أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن تأسيس وكالة الفضاء الإماراتية، ليكون هذا الإعلان بمثابة إيذان بدخول الإمارات السباق العالمي لاكتشاف الفضاء الخارجي.

ثم واصل الشريط رصد مراحل المهمة، فتطرق إلى «مسبار الأمل»، أول مسبار عربي إسلامي على الإطلاق، والذي سيقود مهمة الإمارات إلى المريخ.

وذكر الفيديو أن اختيار اسم «الأمل» تحديداً للمسبار يرمز إلى كونه محط آمال وأحلام العالم العربي، وأضاف أن تطوير المسبار جرى بالكامل على أيدي كفاءات إماراتية في «مركز محمد بن راشد للفضاء» بدبي.

واختتم الفيديو بالإشارة إلى إمكانية متابعة المهمة الإماراتية إلى المريخ أثناء انعقاد فعاليات «إكسبو 2020 دبي».