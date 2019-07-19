ضاحي خلفان يشيد بخطة تأمين إكسبو 2020

المصدر: دبي ـ البيان

اطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على تفاصيل خطة العمل التنفيذية لتأمين فعاليات إكسبو 2020، والاستعدادات والمراحل الخاصة بالجوانب الأمنية والخطوات الواجب اتخاذها تحضيراً لهذا الحدث العالمي، وخطط القطاعات الأمنية لتأمين فعالياته.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده معاليه مع اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس المجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو 2020، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة.

واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد أحمد المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بالنيابة، والعقيد مصبح الغفلي مدير إدارة تدريب عمليات الشرطة في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

واستمع معاليه إلى شرح حول استعدادات كل قطاع لتأمين فعاليات المعرض سواء في جوانب الحركة المرورية، أو إدارة العمليات الميدانية، إلى جانب الاطلاع على استعدادات قطاع البحث الجنائي، وقطاع الدعم والإسناد والخطط الأمنية لتأمين المعرض، والتحضيرات الجارية من الفرق المعنية كافة، والخرائط الخاصة بالحدث.

كما تم استعراض دور الذكاء الاصطناعي في تأمين الحدث باستخدام التكنولوجيا في المنظومة الأمنية والمرورية، بالإضافة إلى دور الشركاء الاستراتيجيين والمتطوعين ومنتسبي الخدمة الوطنية في تأمين الفعالية.

وفي ختام الاجتماع، أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان بالخطط والاستعدادات الجارية لاستضافة مرض إكسبو 2020.

ومن جانبه، أكد اللواء عبد الله خليفة المري على أهمية الجاهزية التامة والاستعداد وتسخير كافة الإمكانيات والتقنيات والذكاء الاصطناعي لاستضافة إكسبو 2020، هذا الحدث العالمي الذي وضعته القيادة العامة لشرطة دبي في سلم أولوياتها، وسخرت كل إمكانياتها وأنظمتها الذكية والتقنية لتقديم الدعم اللازم في كل ما يتعلق بالمجالات الأمنية والخدمية، ومتابعة جميع فرق العمل وعلاقتها مع كافة المؤسسات الأمنية في الدولة، بهدف تقديم خدمات ذكية ذات جودة عالية لجميع زوار ومنظمي الوفود المشاركة، حتى نكون خير سفراء لدولة التسامح.