حافلات إكسبو كاملة العدد

المصدر: دبي - البيان

أعلن إكسبو 2020 دبي عن اكتمال حجز جميع مقاعد الحافلات المخصصة للجمهور لزيارة الموقع بسبب الإقبال الهائل على الرحلات التي تهدف لتمكين الناس من الحصول على لمحة عن التحضيرات الجارية لاستقبال الحدث الأضخم في العالم، وتعكف إدارة إكسبو حالياً على اتخاذ اللازم لزيادة الرحلات، لتكون هذه واحدة من سلسلة الفرص التي تتيح للجميع في أنحاء الدولة أن يكونوا جزءاً من حكاية إكسبو.

وفي إقبال كبير وسريع سجّل أكثر من 3300 شخص في أول 3 ساعات منذ فتح هذه الفرصة ليكونوا من أوائل من يشاهد التحضيرات لصناعة الحدث الأروع في العالم ضمن رحلات رائعة ومجانية إلى موقع إكسبو الممتد على 4.38 كيلومترات مربعة في دبي الجنوب.