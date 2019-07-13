الشباب يساهمون بتصميم مرافق الزائرين في إكسبو دبي

المصدر: دبي - البيان

يتيح معرض «إكسبو 2020 دبي» فرصة كبيرة للشباب للمشاركة في تصميم وإقامة جميع المرافق المؤقتة اللازمة للزائرين في المعرض. ويساهم راهول بينياني، وهو حاصل على درجة بكالوريوس العمارة من الجامعة الكندية دبي، في تحقيق فكرة «تواصل العقول وصنع المستقبل».

وبتأمين وظيفة أحلامه بعد تخرجه مباشرةً من الجامعة الكندية دبي، بدأ راهول، الذي يبلغ من العمر 24 عاماً، حياته العملية كمبتدئ لدى إكسبو 2020 في 2016، وبفضل مهاراته التعليمية والتزامه المهني وحماسه الشخصي للمشروع، ارتقى الآن في عمله ليصبح مساعد مدير «أوفرلاي»، الفريق المسؤول عن تصميم وإقامة جميع المرافق المؤقتة اللازمة للزائرين في أثناء هذا الحدث.

وبعد المرور بإجراءات توظيفية شاقة متعددة التخصصات أسفرت عن اختياره واحداً ضمن 27 مبتدئاً تم تعيينهم من بين 2700 متقدم دولي لهذه الوظيفة، التحق راهول بفريق عمل يتكون من 200 موظف يقبعون في موقع صحراوي في ضواحي دبي لبدء العمل على هذا المشروع الضخم المذهل.

ويقول راهول: «عندما وصلنا إلى الموقع لأول مرة لم نجد شيئاً هناك.. بل بدت الصحراء وكأنها تلامس السماء. فكان من الصعب تصور التحول القادم، لكن بدأت الأمور تتشكل الآن وينمو بداخل كل منا شعور متزايد بالفخر».