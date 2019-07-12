«تيسين كروب» تعرض مصعداً بلا حبال في «إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «تيسين كروب» مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، حيث تعتزم استعراض نظام «ملتي»، أول نظام مصاعد في العالم من دون حبال لناطحات السحاب. وتم اختيار النظام المبتكر من «تيسين كروب للمصاعد» كواحد من المشاريع المميزة في إكسبو. وسيتم إطلاق «ملتي» في الجناح الألماني بالمعرض تحت رعاية الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة.

وقال بيتر والكر، الرئيس التنفيذي لشركة «تيسين كروب للمصاعد»: تعد دبي مركزاً تجارياً عالمياً ووجهة سياحية مرموقة، فهي توفر منصة مثالية لأحدث الاختراعات وتجتذب الأفراد والشركات من مختلف أنحاء العالم. و

من شأن نظام «ملتي» للمصاعد أن يدعم هذا التوجه، حيث سيقدم لزوار إكسبو 2020 لمحة حول قدرة التقنيات المتقدمة على دعم قطاع التنقل الحضري. وتأتي النقلة النوعية التي يحققها نظام «ملتي» في بناء المصاعد لتسهم في تغيير طريقة تنقل الناس ضمن المباني، ليفتح الآفاق أمام ابتكارات جديدة للمهندسين المعماريين والمخططين والمشغلين. ومن شأن قدرات وخصائص «ملتي» التقنية أن تلعب دوراً محورياً في تحديد الملامح المستقبلية لقطاع التنقل الحضري.

وكانت الشركة قد كشفت عن نظام «ملتي» للمصاعد للمرة الأولى في يونيو 2017 في برج الاختبار التابع لها والبالغ ارتفاعه 800 قدم في روتويل بألمانيا. ويتطلب النظام الجديد مساحات أقل وأصغر من تلك التي تحتاجها المصاعد التقليدية، ويمكن أن يقلل من حجم انبعاثات المصعد الكربونية بنسبة تصل إلى 50%. وتبرز أهمية هذه التقنية إذا ما نظرنا إلى كون المصاعد والسلالم المتحركة الحالية يمكن أن تشغل ما يصل إلى 40% من المساحة الطابقية في المباني الشاهقة.

ويمثل النظام إنجازاً غير مسبوق، فهو يستخدم محركات خطية في كل مقصورة فردية دون أية حبال على الإطلاق، ويمكنه التحرك أفقياً وعمودياً وبشكل مائل أيضاً. وبدلاً من استخدام مقصورة واحدة في كل بئر، تتيح تقنية «ملتي» استخدام مقصورات متعددة تعمل ضمن حلقة، مما يتيح قدرة تنقل أعلى بنسبة 50% ويقلص أوقات الانتظار.

وسيوفر نظام «ملتي» للمصاعد إمكانيات تصميم متجددة وغير محدودة وقدرات إنشائية عالية لمدن الغد. فالتقنية تزيل قيود الارتفاع ويمكن استخدامها في الجسور المعلقة الشاهقة للتنقل من مبنى إلى آخر. ويمكن استخدام «ملتي» أيضاً لفتح آفاق جديدة لتقنيات السفر والتنقل تحت الأرض.

وينطلق مصعد «ملتي» بسرعة قصوى تتراوح من 5 إلى 6 أمتار بالثانية ويتطلب طاقة تشغيلية أقل بنسبة 70% مقارنة بأنظمة المصاعد التقليدية، ما يقلل تكاليف الاستثمار في بنية الطاقة التحتية، ليكون بذلك حلاً مثالياً للمباني الشاهقة التي يزيد ارتفاعها على 300 متر.