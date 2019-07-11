إسعاف دبي تعزز التعاون مع الشركاء استعداداً لإكسبو 2020

المصدر: دبي - البيان

اجتمع المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة الدراي، مؤخراً، مع وفد مكتب إكسبو الزائر للمؤسسة، برئاسة نجيب محمد العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو، وذلك لاستعراض أوجه تطوير التعاون والتنسيق بين الجانبين، لإخراج الحدث العالمي إكسبو دبي 2020 في أبهى وأجمل صورة تليق بحضارة الإمارات وأهلها الكرماء.

وقال الدراي إن جميع الشركاء مستعدون تماماً للحدث الكبير، ونتعاون معهم لتحقيق النتائج المرجوة، فقد شكلت المؤسسة فريقاً قيادياً برئاستي وعضوية مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وأصحاب الاختصاص، وتم إعداد خطة استراتيجية وخطط تنفيذية، ووقّعت اتفاقية تعاون وتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة بإسعاف أبوظبي، سعياً منهما لتقديم خدمات متميزة.

وتعزيز الاستعداد والجاهزية لمزيد من التعاون والتنسيق، لتبادل المعلومات والخبرات والبيانات والقدرات في الفعاليات الكبرى، وفق أحدث المعايير العالمية في خدمات الطب الطارئ. كما وضعت معايير مشتركة للتدريب المستمر للكوادر البشرية، وتطوير مستواها بما يتلاءم مع أحدث المعايير العالمية، وتعزيز عملية التبادل المعرفي في مجال الخدمات الإسعافية.

وقال الدراي إنه في إطار تلك الاستعدادات الكبيرة للحدث العالمي، قمنا بتطوير أنظمة العمل الميدانية في حالات الطوارئ والأزمات. من حيث تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والاستشارات ذات العلاقة، في ما يخص الوقاية من الأزمات والكوارث والتعامل وحسن إدارتها بحرفية عالية، وفق طبيعة ومستوى المخاطر، إضافة إلى التنسيق المشترك لإجراء التجارب والتمارين العملية، لتحقيق الانسجام وتكامل الأدوار.