الأمم المتحدة: شعار إكسبو يتسق مع تركيزنا على الشباب والابتكار

المصدر: دبي – بشار باغ

أعلن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن تعيين ماهر ناصر مفوضاً عاماً لمشاركة الأمم المتحدة في إكسبو 2020 دبي. ويشغل ناصر منصب مدير شعبة التوعية بإدارة شؤون الإعلام في الأمم المتحدة. وأعرب غوتيريش عن ثقته بخبرات ناصر والعلاقات التي تربطه مع مكتب إكسبو، مؤكداً أنها ستسهم في تعزيز المشاركة الفاعلة لمنظومة الأمم المتحدة في الحدث.

وأكدت الأمم المتحدة في بيان صحافي نشر على موقعها الإلكتروني، للإعلان عن تعيين ماهر ناصر مفوضاً عاماً، أن شعار إكسبو «تواصل العقول وصنع المستقبل»، يتسق مع التركيز الاستراتيجي الذي توليه المنظمة للشباب والابتكار، وأشارت إلى أن إدارة شؤون الإعلام والجهات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، ستعمل على تعزيز الاستفادة من الفرصة التي يمثلها إكسبو لاستعراض الدور المركزي، الذي تلعبه المنظمة الدولية كجهة تعمل على تشجيع الأفكار، وتحفيز العمل، والدفع نحو حلول متعددة الأطراف للمشاكل العالمية.

ونشرت أمينة محمد نائبة أمين عام منظمة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، عبر حسابها الرسمي في تويتر، صورة من على متن طائرة تحلق على ارتفاع منخفض فوق موقع إكسبو، فيما تظهر العمليات الإنشائية بوضوح من النافذة، وعلقت في التغريدة قائلةً: خلال زيارة موقع الإنشاءات الضخم لإكسبو دبي، إن الأمم المتحدة تتطلع قدماً لاستعراض جهودها ووعدها بالكرامة والازدهار والسلام على كوكب يتمتع بالصحة.