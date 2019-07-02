استعدادات إكسبو تتكامل مع اقتراب الحدث

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

بحثت لجنة متابعة جاهزية المدينة لاستضافة معرض إكسبو 2020 في اجتماعها الثالث برئاسة معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، العضو المنتدب ومدير عام مكتب إكسبو 2020 دبي، المستجدات المتعلقة باستعدادات الجهات المختلفة في دبي للحدث العالمي الذي يقام في أكتوبر 2020. وتعمل اللجنة على وضع خطة عمل للتأكد من الاستعدادات على مستوى الدولة لتنظيم فعاليات الحدث العالمي من حيث تكامل التجهيزات الفنية واللوجستية والإعلامية والتسويقية والسياحية وغير ذلك.

ونظم جناح الإمارات في إكسبو ورشة عمل أمس في موقع الحدث حول محتوى الجناح. وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس المجلس الوطني للإعلام عبر تويتر، إن جناح الإمارات يجسّد قصة نجاح تستحق أن نرويها للعالم.